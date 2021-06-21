Соседский союз: для чего Эрдоган приехал в отвоеванную часть Карабаха

Турция и Азербайджан объявили о создании альянса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал с визитом в Азербайджан. Глава турецкого государства посетил отвоеванную часть Карабаха, а также подписал с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым «историческую» декларацию о союзничестве. Стороны договорились действовать совместно в случае угрозы со стороны третьего государства. Эрдоган также пообещал открыть в городе Шуши консульство Турции и предложил создать новый формат для обеспечения безопасности на Кавказе. «Известия» разбирались в подробностях визита, отношениях Баку и Анкары.

Позвали в коридор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на текущей неделе с официальным визитом посетил Азербайджан. Началась поездка с отвоеванной части Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил гостя в Физулинском районе, затем оба политика по новой дороге прибыли в стратегически важный город Шуши. Там состоялась официальная церемония приветствия турецкого лидера, которая транслировалась по гостелевидению Азербайджана.

После этого Эрдоган и Алиев провели закрытую встречу, а также приняли участие в совещании расширенных делегаций двух стран. Главным эпизодом визита стало подписание двумя лидерами декларации о союзнических отношениях. В документе особое внимание уделяется военному сотрудничеству. В частности, говорится, что Баку и Анкара будут действовать совместно, если возникнет угроза со стороны третьего государства. Будут вместе модернизировать свои армии. Советы безопасности двух стран будут регулярно проводить совместные заседания по вопросам нацбезопасности. В документе подчеркивается также важность создания Зангезурского транспортного коридора, который свяжет Турцию с Азербайджаном через Сюникскую область Армении.

Оба лидера после подписания декларации не скрывали своего удовлетворения. Алиев назвал соглашение историческим. «Подписанная декларация поднимает наши отношения на самый высокий уровень», — заявил он. В свою очередь, Эрдоган сказал, что соглашение станет дорожной картой двустороннего сотрудничества. Президент Турции также пообещал, что Анкара откроет в Шуши генеральное консульство. «Таким образом, наша деятельность в регионе будет вестись быстрее и эффективнее», — указал он.

Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar Источник изображения: iz.ru

После этого Эрдоган переехал в Баку, где выступил в парламенте Азербайджана. Он пообещал, что Анкара поможет союзнику отстроить «новый Карабах». Кроме того, призвал для развития сотрудничества начать работу в шестистороннем формате — с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана. «Тут есть момент Грузии и России, мы обсуждали вопрос с грузинским премьером, я сказал, что это выгодно для Грузии», — сказал президент Турции. Закончился визит просмотром футбольного матча Турция–Уэльс на Бакинском олимпийском стадионе.

От войны до войны

После распада СССР и обретения Азербайджаном независимости Баку установил тесные отношения с Анкарой. В ходе первой карабахской войны Турция помогала союзнику. В 1993 году Турция предлагала Совбезу ООН осудить «агрессию Армении». В том же году Анкара заблокировала сухопутную границу с Арменией, грузы между странами до сих пор перемещаются транзитом через Грузию.

Довольно много свидетельств также военной помощи Турции. Анкара помогала советниками и консультантами. Согласно ряду сообщений, в Азербайджане работали 150 турецких офицеров, в том числе 10 генералов в отставке. Анкара также поставляла Баку оружие. СМИ писали о поставках амуниции, стрелкового оружия, минометов, ракетных установок. Отмечалось, что Турция действовала осторожно — переправляла в основном оружие советского, а не собственного производства, чтобы избежать разоблачений.

После поражения Азербайджана наступил период затишья, который закончился в 2011 году. Тогда в Измире состоялось первое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня двух стран. На нем стороны договорились наладить совместную работу вооруженных сил. В 2017 году стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонной промышленности.

Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar Источник изображения: iz.ru

Эти документы заложили основу для тесного взаимодействия двух армий, проведения совместных операций. К 2020 году 18 тыс. азербайджанских курсантов окончили турецкие военные училища, еще 8 тыс. военнослужащих прошли подготовку на различных турецких курсах и программах. Две страны проводили по 15 совместных военных учений в год. Войска делали упор на отработку захвата высот совместными штурмовыми группами, а также создавали общую систему управления.

Зримым результатом взаимодействия стала вторая война в Карабахе осенью 2020 года, в ходе которой Турция однозначно поддержала Азербайджан. Анкара поставляла союзнику военную технику. В частности, ударные беспилотники, управляемые ракеты, снаряды для реактивных систем залпового огня. Переправляла военных советников и наемников. Согласно ряду сообщений, группировка инструкторов достигала 600 человек. Баку и Анкара поначалу отрицали совместное участие в боевых действиях. Позже Ильхам Алиев фактически подтвердил участие Турции, заявив, что без Анкары конфликт невозможно было бы разрешить. Подтверждением тесной связи стало присутствие президента Турции на параде победы в Баку 10 декабря.

Долгосрочные амбиции Анкары также не являются тайной. В октябре, еще до завершения конфликта в Карабахе, турецкая газета Turkiye выступила с призывом создать единую армию тюркских государств — Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии. В июне Эрдоган допустил создание в Азербайджане турецкой военной базы. По его словам, «дальнейшее развитие этого вопроса возможно».

Цепкие объятия

Эксперты говорят, что внешне визит президента Турции в Азербайджан выглядит успешным. «Еще раз продемонстрирована роль Турции в победе в Карабахе, тесное партнерство двух стран. Всё это хорошо подано, хорошо отыграно для публики», — говорит «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Фото: официальный сайт президента Азербайджана Источник изображения: iz.ru

Собеседник при этом отмечает, что визит породил и ряд вопросов. «Главный — почему Азербайджан и Турция подписали декларацию, а не договор. Декларация стороны ни к чему не обязывает, это, по сути, заявление о намерениях. Реальные военные союзы создаются не декларациями, а договорами», — подчеркивает Силаев. По его словам, Баку, возможно, осознает опасность «тесных турецких объятий». «Слишком тесный союз угрожает самостоятельности, субъектности азербайджанской элиты. Еще одна возможная причина — стремление сохранить хорошие отношения с Москвой, которая негативно относится к тем военным союзам на постсоветском пространстве, в которые не входит», — говорит эксперт.

Силаев также обращает внимание на то, что Эрдоган в ходе нынешнего визита повторил свой призыв к созданию «шестерки» на Кавказе. «В первый раз с такой инициативой он выступил в декабре. Получается, за полгода никакого продвижения не произошло. На мой взгляд, стагнация этой идеи показательна», — считает аналитик.

Заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков говорит, что после карабахской войны Турция упрочила свои позиции на Кавказе. «Смычка между Турцией и Азербайджаном стала более прочной. Понятно, что Турция в этом альянсе играет ведущую роль. Вопрос в том, устраивает ли это Азербайджан. Видимо, мы это поймем по поведению Баку в ближайшее время», — отмечает собеседник.

Игорь Кармазин