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Российская газета

В России создан высокоточный стрелковый прицел

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Источник изображения: Ростех

ЦНИИточмаш разработал коллиматорный прицел ПКМ 75 с уникальными характеристиками точности и энергопотребления. Прибор прошел предварительные испытания и будет представлен на форуме "Армия-2021".

Коллиматорные прицелы вместо прицельной сетки используют особую метку, чья точность зависит от размера, измеряемого в угловых минутах. Размер стандартной метки 2 минуты, у нового прицела - 1. Это значительно повышает точность стрельбы и повышает ее дальность, сообщили в корпорации Ростех. Там отметили, что изделие превосходит уровень зарубежных коллиматорных прицелов, особенно при стрельбе на дальних дистанциях.

Другое достоинство ПКМ 75 - время его непрерывной работы. Благодаря использованию литиевых батарей повышенной емкости новый прицел способен проработать без смены элементов питания до 50 тысяч часов.

Прибор устанавливается на планку Пикатинни и предназначен для использования на всех моделях автомата Калашникова, штурмовых автоматах и бесшумном оружии: автомате "Вал" и снайперской винтовке "Винторез". ПКМ 75 совместим с приборами ночного видения и может работать при температурах от -50 до +60 градусов.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX
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