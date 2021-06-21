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Российская газета

Губительна для улиток: США оценили вред новой гиперзвуковой ракеты

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

ВВС США опубликовали небезынтересный отчет об экологических последствиях тестирования гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (ARRW), которую Дональд Трамп на закате своего президентства назвал "супер-пупер-ракетой". На документ обратил внимание Стив Тримбл, редактор военного отдела AviationWeek.

Речь в отчете идет об ущербе окружающей среде, который нанесут запланированные испытания ARRW. Программа включает два теста ускорителя и четыре полных. В частности, во время Flight Test-3 запуск должен быть осуществлен с острова Кадьяк близ Аляске, а долететь ракете предстоит до атолла Кваджалейн. Расстояние между этими объектами 6400 километров, из чего можно сделать вывод, что заявленная дальность ARRW в 2800 км слегка приуменьшена. Хотя может оказаться и так, что большую часть пути ракета проделает на борту самолета-носителя.

Кстати, носитель этот, модифицированный бомбардировщик B-52, сейчас сломался, из-за чего программа испытаний приостановлена. Возобновить ее планируется в следующем месяце.

По подсчетам военных экологов, каждое испытание AGM-183A приведет к гибели четырех улиток и погубит до 90 других моллюсков на атолле Кваджалейн, где находится испытательный полигон ВВС США имени Рональда Рейгана. Также тест ARRW погубит 108 крупных рыб-наполеонов и более 10 тысяч колоний кораллов. Для последних наиболее смертоносной окажется ударная волна, поскольку ракете предстоит врезаться в атолл.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
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