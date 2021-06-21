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Российская газета

Корабли и авиация ТОФ отразили "воздушную атаку"

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Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ
Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Тихом океане экипажи кораблей Тихоокеанского флота вместе с самолетами и вертолетами отработали ряд задач по отражению воздушной атаки и провели тренировки сил по противовоздушной обороне в рамках учений, которые сейчас проходят, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны.

Во время этих тренировок проверялась надежность противовоздушной обороны отрядов кораблей. Кроме того, боевые корабли отрабатывали навыки поиска подводных лодок условного противника. Для этого были задействованы корабельные гидроакустические средства и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ, базирующихся на фрегате "Маршал Шапошников", БПК "Адмирал Пантелеев" и трех корветах Тихоокеанского флота.

О начале масштабных учений в Тихом океане стало известно 10 июня. В них участвуют 20 надводных кораблей, около 20 самолетов и вертолетов, подводные лодки и суда обеспечения. Подобные по масштабу маневры не проводились с советских времен.


Вадим Иванский

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ка-27ПЛ
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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