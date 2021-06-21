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Интерфакс-АВН

ВВС США планируют получить стелс-истребители шестого поколения в двух модификациях

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Визуальная фантазия на тему возможного облика истребителя шестого поколения
Визуальная фантазия на тему возможного облика истребителя шестого поколения.
Источник изображения: Boeing

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Военно-воздушные силы (ВВС) США рассматривают возможность выпуска многоцелевого стелс-истребителя шестого поколения в модификациях ближнего и дальнего радиуса действия, которые будут также способны атаковать наземные цели, сообщили американские военачальники на бюджетных слушаниях в Конгрессе.

В них принимали участие начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун и глава Боевого авиационного командования генерал Марк Келли.

Они раскрыли некоторые детали секретной программы Воздушного доминирования следующего поколения (Next Generation Air Dominance - NGAD), в рамках которой разрабатываются эти самолеты шестого поколения. ВВС хотят получить версии тяжелого истребителя с большой дальностью и боевой нагрузкой для операций в Индо-Тихоокеанском регионе и легкого истребителя с меньшей дальностью и боевой нагрузкой для операций в Европе.

Они должны быть многоцелевыми, способными вести воздушный бой и наносить удары по наземным целям.

По словам Брауна, истребители NGAD должны быть "системой систем" как самолет, выполняющий задачи воздушного доминирования. Истребители должны быть способны заходить в так называемые районы A2/AD - Anti-Access/Area-Denial (зоны повышенной опасности, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба даже при превосходящих силах), прорывая любые системы ПВО, уничтожая авиацию и важнейшие цели противника.

ВВС США в условиях повышенной секретности уже разработали, построили и провели летные испытания, как минимум, одного прототипа перспективного истребителя шестого поколения, сообщил в сентябре прошлого года тогдашний начальник управления по закупкам, технологии и логистике ВВС США Уилл Ропер.

"Мы уже построили и провели реальное летное испытание полномасштабного демонстрационного образца, и мы побили все рекорды, проделав это. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше", - сказал Ропер.

Он отказался сообщить, как скоро ВВС могут начать производство истребителей нового поколения, сказав лишь, что оно может быть запущено "довольно быстро".

Американские военные отказываются раскрыть даже общие тактико-технические данные нового истребителя. Все информация о нем строго засекречена.

В настоящее время Вооруженные силы США располагают двумя типами истребителей пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Проекты
NATO
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