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РИА Новости

Российские корабли отразили воздушную атаку "противника" на учениях в Тихом океане

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Учения ВМФ
Учения ВМФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн - РИА Новости. Российские корабли на учениях в Тихом океане отразили воздушную атаку условного противника, сообщили в пятницу в Минобороны России.

"Экипажи кораблей группировки разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне в рамках оперативного учения отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделили противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника.

Оперативное учение разнородных сил флота проходит в центральной части Тихого океана, к нему привлечены до 20 надводных кораблей, подлодки и суда обеспечения.

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