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Известия.ru

В Минобороны РФ рассказали о разработке смартфона для военных

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Военнослужащие ВС РФ со смартфоном
Военнослужащие ВС РФ со смартфоном.
Источник изображения: ТАСС/Елена Афонина

Министерство обороны России на базе военного технополиса «Эра» разрабатывает смартфоны для российских военных, а также специализированные мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей. Об этом в беседе с ТАСС на полях международной выставки «Связь-2021» заявил замруководителя департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук.

По его словам, создание защищенного смартфона ведется на базе мобильной платформы «Аврора».

«(Телефон) будет работать в разных режимах, в том числе, которые позволят обеспечить безопасную связь», — пояснил Осадчук.

Генерал-майор также рассказал, что в настоящее время в технополисе «Эра» уже апробируется проект «Кварц» по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных, которая призвана облегчить жизнь на территории воинских частей.

В частности, военные и члены их семей получат доступ к системе «паспорт», которая позволит в несколько кликов решать повседневные задачи и получать все необходимые данные.

В апреле в военном ведомстве сообщили, что на тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в технополисе «Эра» был представлен робот-манипулятор с обратной тактильной связью. Его преимущества, согласно предоставленной информации, состоят в небольшой массе и высокой мощности. В объект были установлены системы технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов.

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