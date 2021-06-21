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Эксперт рассказал о различиях подготовки российских и американских космонавтов

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Источник изображения: Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Директор программы подготовки астронавтов ОАЭ Салем аль-Марри в интервью РИА Новости рассказал, чем отличается программа подготовки российских космонавтов от американских астронавтов.

По его словам, в основном, они отличаются количеством занятий по теории, в том числе с опытными космонавтами.

«В России, мы заметили, очень много подготовки по теории, а также учёбы у уже летавших, опытных космонавтов. В Америке делают немного по-другому. Много работы "своими руками" на различных симуляторах. В российской подготовке, конечно, тоже много симуляторов, дело просто в соотношении», — сказал аль-Марри.

Эксперт также отметил, что обе страны сфокусированы на безопасности, физической подготовке экипажей и строгом следовании всем процедурам тренировок.

Арабские астронавты около полутора лет проходили обучение в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Сейчас у них уже почти год идут тренировки с НАСА.


Анастасия Макарова

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Страны
ОАЭ
Россия
США
Компании
NASA
КнААЗ Гагарина
ЦПК Гагарина
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