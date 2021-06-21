Для российских военных разработают отечественные смартфоны и цифровую экосистему

В Минобороны сообщили, что в технополисе "Эра" уже апробируют проект "Кварц" по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минобороны России на базе военного технополиса "Эра" разрабатывает для военнослужащих и членов их семей смартфоны отечественного производства и мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук.

"Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе "Аврора", в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь", - сказал Осадчук на полях международной выставки "Связь-2021".

По его словам, в технополисе "Эра" уже апробируется проект "Кварц" по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных. "Мы пытаемся рассмотреть возможность использования мобильных приложений для решения задач повседневной деятельности", - уточнил он.

"Разворачивается система "Паспорт", которая обеспечивает доступ военнослужащего к тем данным, которые ему нужны в повседневной жизни", - также отметил замруководителя департамента.

Осадчук добавил, что эта система также создана для оптимизации повседневной деятельности как военнослужащего, так и членов его семьи.