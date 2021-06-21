Полярный лет: охотники за субмаринами стартуют на Северный полюс

Минобороны направит авиацию на патрулирование приполярных территорий. Для работы в сложных условиях решено привлекать противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н, которые еще называют охотниками за субмаринами. Помимо военных задач они будут выполнять гуманитарные операции, в частности, поисково-спасательные и экологические. В последние годы Россия активно расширяет свое присутствие в прилегающих к своим северным берегам водах. Вопросы, связанные с развитием Арктического региона, обсуждались на этой неделе на встрече президентов России и США в Женеве.

Минобороны направит авиацию на патрулирование приполярных территорий. Для работы в сложных условиях решено привлекать противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н, которые еще называют охотниками за субмаринами. Помимо военных задач они будут выполнять гуманитарные операции, в частности, поисково-спасательные и экологические. В последние годы Россия активно расширяет свое присутствие в прилегающих к своим северным берегам водах. Вопросы, связанные с развитием Арктического региона, обсуждались на этой неделе на встрече президентов России и США в Женеве.

Восстановление утраченного

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве принципиальное решение о расширении географии применения противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н уже принято. Сейчас эти машины эпизодически используют для патрулирования Севморпути. Однако теперь они будут работать и в более северных районах, в том числе и вблизи Северного полюса, пояснили собеседники издания. Самолеты станут контролировать акваторию региона, а главное — смогут при необходимости привлекаться к поисково-спасательным операциям. Например, своевременно прийти на помощь попавшей в беду научной экспедиции, туристической группе или торговому судну.

Тему освоения Арктики обсуждали на переговорах в Женеве президенты России и США. Как рассказал по итогам встречи Владимир Путин, освоение этих пространств и Севморпути представляет огромный интерес для экономик многих стран. По его словам, озабоченность США увеличением российского присутствия в регионе не имеет под собой оснований.

— Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру, — заявил Владимир Путин. — Да, мы делаем это на современном уровне: инфраструктуру и военную, и пограничную, и чего там не было — инфраструктуру, связанную с охраной природы. Мы там создаём соответствующую базу для МЧС — Министерства по чрезвычайным ситуациям, имея в виду возможность спасения людей на море, если до этого дойдёт, не дай бог, или защиту окружающей среды.

Российский президент отметил, что по мере изменения климата и со вводом в строй новейших ледоколов, включая «Лидер», навигация по Севморпути станет круглогодичной. На сегодняшний день Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире, добавил глава государства.

— Президент прозрачно намекнул, что прилегающие к нашим северным берегам воды мы считаем своими, — рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Россия традиционно воспринимала эту акваторию как свое внутреннее море, а американцы это оспаривают. Спор этот тянется еще с советских времен. Кстати, тогда Советский Союз контролировал Севморпуть и имел в регионе развитую инфраструктуру. Чтобы закрепиться на данной территории, нужно в первую очередь обеспечить там военное присутствие. А по мере развития коммуникаций наши армейские подразделения смогут выполнять и гуманитарные задачи.

Северный морской путь (СМП) протяженностью 5,6 тыс. км и прилегающие к нему районы приобретают все большее экономическое значение. Это кратчайший торговый путь между Европой и Юго-Восточной Азией. Для многих населенных пунктов в Заполярье он остается единственной коммуникацией для связи с Большой землей. Со временем СМП будет более активно использоваться и для международной торговли. Сегодня навигация по нему открыта всего несколько месяцев в году. Еще одна проблема, связанная с морскими перевозками по СМП — их стоимость. Сегодня транспортировка товаров через российскую Арктику остается более дорогой, чем через Суэцкий канал. Весной нынешнего года вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и госкорпорации «Росатом» провести экономический анализ ситуации. По его словам, необходимо сделать перевозку грузов по Севморпути дешевле, чем по южным морям.

Для военных и мирных задач

Ил-38 — основной российский противолодочный самолет, главная задача которого — наблюдение за надводной и подводной обстановкой, поиск и уничтожение подводных лодок противника.

В последние годы машина модернизируется. Новые модификации Ил-38Н оборудованы прицельно-навигационным комплексом «Новелла», благодаря которому его эффективность при патрулировании над морской поверхностью выросла в разы. Самолет может одновременно сопровождать несколько десятков воздушных целей на дистанции до 90 км, а морских — до 320 км.

— Это очень хорошая машина. У нее настолько удачная конструкция, что до сих пор не могут сделать ничего лучше на замену. Сегодня эскадрильи Ил-38 есть на Северном и Тихоокеанском флотах, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Самолет может мониторить надводную и подводную обстановку с помощью гидроакустических буев и радиолокационной станции. Их задача — следить, чтобы в регион не прошли посторонние. Кроме того, Ил-38 может отслеживать метеорологическую обстановку.

Россия начала наращивать военное присутствие в Арктике в середине прошлого десятилетия. Вместе с появлением военных баз в регионе строится и транспортная инфраструктура, которая может использоваться для гражданских нужд. В декабре 2014 года было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот» с базой в Североморске. Оно получило под свое управление территории и воинские части, выделенные из состава Западного военного округа. Затем арктическую группировку усилили войсками Центрального и Восточного военных округов, расположенными в Заполярье. В береговые части флота вошел 14-й армейский корпус в составе 80-й и 200-й отдельных мотострелковых бригад. Бойцы соединений умеют воевать на лыжах, использовать оленьи и собачьи упряжки и даже строить иглу — жилища эскимосов из снега.

Роман Крецул Алексей Рамм