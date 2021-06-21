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Интерфакс-АВН

Байден и Эрдоган договорились об обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле

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Вид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане, об этом договорились президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган.

"Байден и Эрдоган договорились, что будут работать вместе для этого", - цитирует в четверг агентство Bloomberg слова советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Ранее о предложении Анкары обеспечить охрану аэропорта Кабула после вывода войск США заявлял министр обороны Турции Хулуси Акар.

В свою очередь руководство афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) выступило против предложения Анкары охранять аэропорт Кабула, заявив, что Турция также должна вывести войска в соответствии с соглашением 2020 года о выводе иностранных сил из Афганистана.

"Турция входила в состав сил НАТО на протяжении последних 20 лет, поэтому они должны уйти из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года", - привела турецкая газета "Сабах" слова представителя талибов в Дохе Сухаиля Шахина.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

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Страны
Афганистан
Ливан
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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