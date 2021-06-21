Конец эпохи Меркель

Спецслужбы обеспокоены ростом правого экстремизма

Томас Хальденванг, начальник контрразведки ФРГ (Федеральное ведомство по охране конституции (BfV), одна из трех основных спецслужб страны, подчиняется министру внутренних дел), в прошлое воскресенье в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил, что Россия значительно интенсифицировала разведывательную деятельность в Германии. «Такой уровень наблюдался только в период холодной войны», – сказал он. По словам контрразведчика, РФ путем использования «множества агентов» пытается «установить контакты в кругах политиков, принимающих решения».

«Методы Москвы становятся все более грубыми, а средства – все более жестокими», – добавил эксперт разведки, сославшись на убийство грузина в Берлине в 2019 году, в котором его ведомство обвинило российское правительство.

Но «самой большой угрозой безопасности и демократии в Германии», по мнению главы контрразведывательного ведомства, является правый экстремизм. Он напомнил о террористических сетях, а также о росте численности групп и политических партий правого толка на расширяющейся ультраправой сцене страны.

Контрразведка также очень обеспокоена праворадикальной экстремистской пропагандой в интернете. По словам Халденванга, она переполнена «сообщениями ненависти, антимусульманскими и антисемитскими, ксенофобскими и антидемократическими».

Немецкие ультраправые набирают все большую известность, а некоторые их последователи действуют как «интеллектуальные поджигатели» и поддерживают антидемократические идеологии.

Глава службы внешней разведки Германии (BND) Бруно Каль, в свою очередь, заметил, что в настоящее время спецслужбы иностранных государств используют в целях разведки новые средства. В ход идет все, чтобы «обеспечить себе преимущества и посеять диссонанс между странами Запада».

Он подчеркнул, что Германия должна «думать о доминировании других государств, которые хотят навязать нам свою волю». Происходит «изменение морали, подходы становятся более беспощадными, а интересы отстаиваются более откровенно, чем в прошлом», – сказал он в газетном интервью.

Двумя днями раньше немецкий журнал Focus со ссылкой на BfV сообщил: «Около 200 агентов под дипломатическим прикрытием призваны предоставлять российским спецслужбам информацию из Германии. Помимо посольства в Берлине основными зонами их деятельности являются Гамбург, Лейпциг, Франкфурт и Мюнхен. Агенты добывают конфиденциальную информацию для Кремля через завербованных информаторов в политике, бизнесе, армии и СМИ».

По мнению специалистов BfV, резиденты, агенты, добывающие информацию и оценивающие ее, в большинстве своем работают в посольстве и в генеральных консульствах. Дипломатический статус защищает их от преследования со стороны немецких властей. По сравнению с предыдущими годами сбор информации в правительственном аппарате Берлина и земельных парламентах явно приобрел для Москвы большее значение.

Высокопоставленный сотрудник BfV сказал в беседе с Focus, что агентов российских спецслужб трудно контролировать. «Благодаря хорошей профессиональной подготовке они в значительной степени неподконтрольны немецким органам безопасности. К такому горькому выводу недавно пришел и сэр Джон Соерс, бывший директор британской секретной службы МИ-6. Только десять процентов агрессивной шпионской деятельности России в Европе известны западным органам безопасности, сказал Соерс в одном из своих интервью», – подчеркнул собеседник журнала.

Между тем 5 июня на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин рассказал о своем видении перспективы российско-германских отношений.

Он выразил надежду, что отношения двух стран после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ будут отличаться надежностью и стабильностью. Об этом российский лидер заявил, отвечая на вопрос президента, главного исполнительного директора германского информагентства DPA Петера Кропша.

«Мне бы очень хотелось, чтобы стабильность и надежность присутствовали в деятельности будущего правительства ФРГ. Будем стремиться к тому, чтобы противоречия сводить к нулю. ФРГ – один из наших важных партнеров в мире и в Европе, и мы очень рассчитываем, что ситуация в двусторонних отношениях будет улучшаться», – сказал президент.

По словам Путина, долгие годы для России была надежным и стабильным партнером канцлер ФРГ Ангела Меркель, с которой у него сложились деловые отношения. Президент подчеркнул, что очень высоко ценит Меркель, охарактеризовав ее как прямого человека и опытного политика, который последовательно и умело отстаивает свою позицию.

«Очень рассчитываю на то, что будущее руководство ФРГ, имея в виду особый характер наших отношений и заинтересованность в продолжении нашего сотрудничества, будет соответствующим образом выстраивать отношения с РФ в политической сфере. Мы готовы к полноформатной работе, готовы к тому, чтобы преодолеть все сложности», – заметил Путин.

Глава Кремля подчеркнул, что Германия – один из крупнейших торгово-экономических партнеров России, крупнейший в Европе. «У нас очень много друзей в ФРГ. Тысячи немецких компаний работают в России, объем взаимных инвестиций составляет 29 млрд долл. Это все очень солидные ресурсы, и наши бизнес-партнеры вкладывают в реальную экономику, реальное производство. Мы это очень ценим, стараемся оказывать им помощь, поддержку», – сказал президент.

Напомним, Ангела Меркель является канцлером ФРГ с 2005 года. Ранее она неоднократно заявляла, что не намерена больше выставлять свою кандидатуру на эту должность. В сентябре в Германии пройдут выборы в парламент, будет сформировано новое правительство с новым канцлером. H

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»