Пуск ракеты-носителя "Союз-2" запланирован с Плесецка на 25 июня

Старт ракеты будет осуществлен в интересах обороны и безопасности страны

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пуск ракеты "Союз-2" в интересах обороны и безопасности страны запланирован на 25 июня. Об этом говорится в сообщении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, распространенном в четверг.

"25 июня 2021 года с космодрома Плесецк будет запущен ракетоноситель "Союз-2". Пуск произойдет в интересах обороны и безопасности страны. Резервной датой запуска назначены 26, 27, 28, 29 и 30 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, при проведении пуска планируется использовать район падения Усть-Цилемский, он охватывает Ижемский и Усть-Цилемский районы. Они объявлены временно опасными на период с 25 по 30 июня.

"Для обеспечения безопасности населения с 21 по 24 июня сотрудники Минприроды Коми совместно с представителями космодрома Плесецк проведут предпусковой облет района падения", - говорится в сообщении.

Также министерство организовало оповещение населения, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в республике, государственных учреждений, органов местного самоуправления, общественных организаций и предприятий.