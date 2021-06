Искусственное дыхание для ВСУ

США снабжают Украину вооружениями, несмотря на разочарование в несостоявшейся демократии

В последнее время, наблюдая творящийся в украинских элитах бедлам, в США начали задумываться о том, что средства, выделяемые для строительства светлого демократического будущего на Украине, уходят явно не туда. А учитывая, что у Штатов и своих проблем по горло, гордая «европейская» страна стала тем еще раздражителем. В то же время Украина при всех ее недостатках для Вашингтона привлекательна своим непосредственным соседством с Россией и наличием исторических связей с ней. Любой специалист скажет, что Украина в геополитическом отношении – лакомый кусочек. Она идеально вписывается в теорию Хартленда. Так, например, знаменитый геополитик Хэлфорд Маккиндер утверждал: «Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом. Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом (то есть Евразией и Африкой). Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром». Ну а Збигнев Бжезинский отводит Украине особую роль в монументальной работе «Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы».

Несбыточная евромечта

Говоря о цели интеграции Украины с Европой, Бжезинский в своей книге пишет: «Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является геополитическим центром, потому что само ее существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Без Украины Россия все еще может бороться за имперский статус, но в таком случае она станет преимущественно азиатским имперским государством, скорее всего втянутым в изнуряющие конфликты с поднимающейся Средней Азией, которая при таких обстоятельствах была бы расстроена утратой недавней независимости и получила бы поддержку со стороны дружественных ей исламских государств Юга».

Отчасти Бжезинский оказался прав, говоря о втравливании России в восточную многоходовку, однако и он допустил ошибку, о которой еще в позапрошлом веке говорил «железный канцлер» Отто фон Бисмарк: действия славянских народов совершили какой-то непостижимый для западного человека финт ушами. Итог – Россия так и не распалась и даже не стала частью единого европейского пространства. Украина вопреки прогнозам польско-американского геополитика также не присоединилась к европейской стороне, показательно дружной в самые спокойные и зажиточные отрезки времени.

И если первое время после распада СССР Украина была одной из стран буферной зоны, образовавшейся между территориями НАТО и Россией, то сейчас украинское руководство стремится превратить свою страну в испытательный полигон под соусом интеграции.

Однако, какой из этого толк, когда зависимое от финансовых инъекций МВФ государство не разобралось с внутренними проблемами, но продолжает просить ресурсы? Для Запада такой поворот кажется диким, однако по-своему полезным, таким образом, поддержание ее в состоянии неразберихи стало стратегической задачей наших «партнеров». Особенно этому способствует псевдогероическая натура радикалов, получивших власть в стране, – разворачивая целые «эшелоны дружбы» при виде гостеприимных крымчан и «вежливых людей», радикалы предпочли сохранить свою физическую целостность и сохранность. А уж отыграться они решили на беззащитных гражданах ДНР и ЛНР, посмевших не принять насаждаемую украинизацию. Предполагалось, что «колорады» будут перебиты в два счета, став символом победы всего хорошего над всем плохим. Однако что-то пошло не так, и уже семь лет непризнанные республики продолжают героически сопротивляться насильственному перепрограммированию.

Дабы поскорее разобраться с русскоговорящей занозой в своем теле, Украине пришлось подсесть на зарубежную финансовую помощь, которая продолжает поступать и по сей день. Еще совсем недавно на территорию АТО было переброшено порядка сотни бойцов НАТО, которые будут пребывать в двух шагах от линии разграничения до 15 июля. Не исключено, что горячие британские и датские парни будут тренировать солдат ВСУ, дабы те хоть научились стрелять из автоматов, а не продавать их.

В лучших традициях Экзюпери

К слову, разворовывание закордонной военной помощи – реально существующее явление. Как показала в этом году проверка генеральной инспекции Пентагона, были выявлены грубейшие нарушения: в войсках происходят хищения и потери различной аппаратуры – в основном средств связи, приборов ночного видения и тепловизоров. Помимо этого до трети оборудования испорчено настолько, что годится разве что на утилизацию. Всего с 2014 года США вложили в обороноспособность Украины свыше 2 млрд долл. Причем оборудование и боеприпасы поставлялись как непосредственно из Штатов, так и через страны-сателлиты.

Как бы политические настроения, помноженные на специфический менталитет, не раздражали США, в Вашингтоне уже распланировали очередной военный транш. Как сообщается на официальном сайте Пентагона, Украина получит контрартиллерийские радары, средства для борьбы с БПЛА, средства защищенной связи, радиоэлектронной борьбы и военной медицинской эвакуации, а также «консультации и обучение для повышения безопасности и мощностей баз воздушных сил Украины».

Всего оборонным бюджетом США на 2021 год предусмотрено предоставление Украине помощи в размере 250 млн долл.

Тем временем в Европе, поглощенной вакцинной гонкой и последствиями излишнего гостеприимства, Украина стала таким же приятным явлением, как сосед, решивший поработать перфоратором ранним воскресным утром. С точки зрения европейцев, предполагавшийся «управляемый хаос» превратился в броуновское движение.

По этому поводу глава МИД ФРГ Хайко Маас уже который раз напомнил о том, что поставки вооружения для ВСУ «не помогут урегулированию конфликта в Донбассе», и тактично намекнул на то, что Германия – основной финансовый донор. Одновременно в Евразийском центре Атлантического совета признали, что Украина оказалась неспособной быть «цветущей демократией американского типа», роль которой ранее так активно обрисовывали в Вашингтоне. Светлые умы совершили долгожданное открытие: в стране царят квазидемократия и олигархат, не подлежащие перевоспитанию нынешними методами. Но главное даже не в признании реально существующих фактов, а в том, что это происходит публично. К примеру, в именитом Институте Катона уже не стесняются называть вещи своими именами. Так, его старший научный сотрудник Тед Карпентер утверждает, что Украина не является «образцовой демократией, заслуживающей защиты США по моральным соображениям». Более того, по его мнению, Украина, как стратегический партнер не отличившаяся умом, является лишь «стратегическим активом» для перекраивания мира, в котором России отведена роль изгоя. Тем не менее радикалы с радостью отыгрывают эту роль и на полном серьезе заявляют о том, что они – «стена безопасности» Европы, а Украина – единственная страна в Европе, воюющая с Россией. Видимо, они настолько заняты строительством независимости, что не считают полезным читать работы ученых мужей.

Паучьи забеги

Что же касается в прямом смысле многострадального Донбасса, ему достается незавидная роль буферной зоны. В глазах Запада эта территория и проживающие на ней люди – подтверждение «агрессивной экспансивной политики» Кремля. При этом агрессивный украинский ультранационализм подпитывается зарубежными вложениями и освещается сугубо как проявление патриотизма – чем бы дитя ни тешилось, только бы к России не возвращалось.

В заключение приведу замечание Теда Карпентера: «Безрассудно относиться к Украине как к союзнику США по стратегическим соображениям, поступать так на основании предполагаемой демократической солидарности – морально оскорбительно. Администрация Байдена должна как можно скорее избавиться от этого все более одиозного клиентского государства».

Как бы то ни было, ситуация стала патовой, но show must go on. Вашингтону и его европейским сателлитам надоело разбираться во внутриукраинских делах, ему еще долго придется поддерживать собственноручно вскормленный режим.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – политолог.