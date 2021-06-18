Войти
Техкульт

Первый в мире деревянный спутник отправится в космос в этом году

550
0
-1

WoodSat

В истории мировой космонавтики ожидается необычное событие: до конца этого года Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено вывести на орбиту первый в мире деревянный спутник WoodSat. Цель запуска – изучить возможности использования дерева в открытом космосе.

По габаритам WoodSat соответствует спутникам семейства CubeSat – размеры каждой его стороны 10 см. Корпус изготовлен из березовой фанеры за исключением алюминиевых направляющих, которые обеспечивают развертывание спутника на орбите, и металлического раздвижного штатива (что-то вроде селфи-палки) для установки камеры. Внутри спутника специалисты ЕКА разместят специальные датчики, фиксирующие состояние древесины.

WoodSat

Разработал деревянный спутник финский журналист и одновременно глава компании Arctic Astronauts Яри Макинен. Основная продукция компании – учебные версии CubeSat для образовательных учреждений и тех, кто интересуется космосом. Идея создания деревянного спутника возникла у Яри четыре года назад. Ее первым воплощением стал запуск деревянного прототипа KitSat в стратосферу с помощью метеозонда. Партнер Макинена в рамках проекта WoodSat – американская частная космическая компания Rocket Lab. Она возьмет на себя создание электронного стартового ускорителя. В свою очередь ЕКА займется электронной начинкой спутника – датчиками, отслеживающими работу WoodSat на орбите.

WoodSat

С их помощью ученые рассчитывают обнаружить микроотложения от работающей бортовой электроники на отдельных фрагментах спутника. Они также очень надеются на выживание WoodSat в условиях космоса у границ атмосферы (500-600 км), где происходит разрушение молекул кислорода под воздействием солнечного УФ-излучения. Запуск WoodSat намечен на конец текущего года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Финляндия
Компании
ESA (ЕКА)
Rocket Lab
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.01.2013
В Прибалтике меряются мускулами и кошельками
26.11.2012
Интересы десятков стран сошлись у земной оси
12.07.2011
Белое движение
07.10.2010
Финляндия закупит в США РСЗО M-270 MLRS
31.12.2009
2009 год дал Ан-148 команду на взлет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:56
  • 1
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году