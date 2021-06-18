Первый в мире деревянный спутник отправится в космос в этом году

WoodSat

В истории мировой космонавтики ожидается необычное событие: до конца этого года Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено вывести на орбиту первый в мире деревянный спутник WoodSat. Цель запуска – изучить возможности использования дерева в открытом космосе.

По габаритам WoodSat соответствует спутникам семейства CubeSat – размеры каждой его стороны 10 см. Корпус изготовлен из березовой фанеры за исключением алюминиевых направляющих, которые обеспечивают развертывание спутника на орбите, и металлического раздвижного штатива (что-то вроде селфи-палки) для установки камеры. Внутри спутника специалисты ЕКА разместят специальные датчики, фиксирующие состояние древесины.

WoodSat

Разработал деревянный спутник финский журналист и одновременно глава компании Arctic Astronauts Яри Макинен. Основная продукция компании – учебные версии CubeSat для образовательных учреждений и тех, кто интересуется космосом. Идея создания деревянного спутника возникла у Яри четыре года назад. Ее первым воплощением стал запуск деревянного прототипа KitSat в стратосферу с помощью метеозонда. Партнер Макинена в рамках проекта WoodSat – американская частная космическая компания Rocket Lab. Она возьмет на себя создание электронного стартового ускорителя. В свою очередь ЕКА займется электронной начинкой спутника – датчиками, отслеживающими работу WoodSat на орбите.

WoodSat

С их помощью ученые рассчитывают обнаружить микроотложения от работающей бортовой электроники на отдельных фрагментах спутника. Они также очень надеются на выживание WoodSat в условиях космоса у границ атмосферы (500-600 км), где происходит разрушение молекул кислорода под воздействием солнечного УФ-излучения. Запуск WoodSat намечен на конец текущего года.