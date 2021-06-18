Стала известна дата поставок в ВДВ бронемашин «Тайфун»

Серийные поставки в Военно-десантные войска РФ бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» начнутся в июле 2021 года. Об этом 17 июня сообщил журналистам главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

«Тайфун-ВДВ» завершил государственные испытания, получает литеру «О1» (Позволяет начать серийное производство. — Ред.). В следующем месяце начинаются серийные поставки этих машин», — цитирует Зараховича «РИА Новости».

В этот же день источники в оборонном ведомстве рассказали «Известиям», что зенитчики Восточного военного округа одними из первых получат переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» в комбинации со специально разработанными для защиты бойцов бронеавтомобилями «Тайфун-ПВО».

Новое вооружение поможет интегрировать зенитчиков на броневиках с «Вербами» в общую систему противовоздушной обороны, чтобы надежно обнаруживать и поражать любые цели — от самолетов до крылатых ракет.

Темпы перевооружения будут зависеть от выполнения промышленностью гособоронзаказа на новые машины. Завершение испытаний «Тайфун-ПВО», которые впервые продемонстрировали в этом году на параде Победы в Москве, запланировано на конец 2021 года.

До этого, в мае, источники «Известий» в Минобороны сообщали, что отдельные роты специального назначения, которые создаются в общевойсковых армиях, будут оснащены бронеавтомобилем «Тайфун» К-53949.

Отмечается, что благодаря своим характеристикам «Тайфун» обеспечит боевым соединениям высокую маневренность, защищенность от мин и пуль и возможность действовать даже в ближнем тылу противника.

Тогда же сообщалось, что на базе «Тайфуна» создано несколько модификаций, в том числе десантируемый «Тайфун-ВДВ» и медицинский броневик. При необходимости автомобиль можно довооружить, например, 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд», который имеет телевизионный и лазерный каналы прицела.