Технические проблемы помешали американцам начать полномасштабное производство самолета T-7 Red Hawk

Американцам пришлось перенести как минимум на год старт полномасштабного производства долгожданного тренировочного самолета Boeing T-7 Red Hawk. В будущем такие машины должны заменить стремительно устаревающие T-38 Talon.

Программа создания нового учебного самолета имеет исключительное значение для американских ВВС, поскольку используемые сейчас T-38 Talon «дышат на ладан».

Тем не менее, несмотря на все усилия, запустить машину в массовое производство не получится в срок: как стало известно, ожидать начала массового выпуска самолета стоит не раньше 2023-го.

Пара T-7 Red Hawk Источник изображения: Boeing

Трудности кроются в нестабильности самолета во время крена при полете на больших углах атаки. В обозримом будущем такого рода проблемы должны устранить. Еще одна причина переноса сроков связана с нехваткой критически важных комплектующих.

Самолет T-7 создан совместными усилиями Boeing и Saab. Машина, известная изначально как Boeing T-X, совершила первый полет 20 декабря 2016 года. Свое нынешнее имя — Red Hawk — она получила в 2019 году.