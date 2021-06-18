Войти
Naked Science

Технические проблемы помешали американцам начать полномасштабное производство самолета T-7 Red Hawk

474
0
+1
Источник изображения: naked-science.ru

Американцам пришлось перенести как минимум на год старт полномасштабного производства долгожданного тренировочного самолета Boeing T-7 Red Hawk. В будущем такие машины должны заменить стремительно устаревающие T-38 Talon.

Программа создания нового учебного самолета имеет исключительное значение для американских ВВС, поскольку используемые сейчас T-38 Talon «дышат на ладан».

Тем не менее, несмотря на все усилия, запустить машину в массовое производство не получится в срок: как стало известно, ожидать начала массового выпуска самолета стоит не раньше 2023-го.

Пара T-7 Red Hawk

Источник изображения: Boeing

Трудности кроются в нестабильности самолета во время крена при полете на больших углах атаки. В обозримом будущем такого рода проблемы должны устранить. Еще одна причина переноса сроков связана с нехваткой критически важных комплектующих.

Самолет T-7 создан совместными усилиями Boeing и Saab. Машина, известная изначально как Boeing T-X, совершила первый полет 20 декабря 2016 года. Свое нынешнее имя — Red Hawk — она получила в 2019 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
T-38 Talon
Компании
Boeing
SAAB
Похожие новости
18.06.2021
Производство Red Hawk отложили на год
25.02.2021
Boeing приступил к серийному производству учебных самолетов Red Hawk
04.02.2020
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
28.01.2020
Рейтинг учебных самолетов: так ли плох Як-130
05.12.2017
ВВС США могут перенести срок заключения контракта на поставку УТС по программе T-X
18.12.2015
Корейцы показали новый учебный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:56
  • 1
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году