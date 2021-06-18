Минобороны получит первые бронеавтомобили "Напарник"

Военнослужащие в Москве готовят военную технику к ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

МОСКВА, 17 июня/ Радио Sputnik. В текущем году Минобороны РФ получит первую партию бронеавтомобилей сопровождения "Напарник" в количестве одиннадцати единиц, сообщил начальник военного представительства Владимир Куимов в рамках рабочей поездки на завод "Ремдизеля" замглавы ведомства Алексея Криворучко.

"В 2021 году будет поставлено 11 бронеавтомобилей "Напарник" семейства "Тайфун"", – приводит его слова РИА Новости.

Машина создана на базе "Тайфун-ВДВ", она более современна и сильнее защищена в плане сопровождения колонн.

"Ремдизель" занимается выпуском техники для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и различной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в ВПК сообщили о планах создать "русский Land Cruiser" на базе броневика.