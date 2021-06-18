Войти
РИА Новости

Минобороны получит первые бронеавтомобили "Напарник"

416
0
0
Военнослужащие в Москве готовят военную технику к ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие в Москве готовят военную технику к ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

МОСКВА, 17 июня/ Радио Sputnik. В текущем году Минобороны РФ получит первую партию бронеавтомобилей сопровождения "Напарник" в количестве одиннадцати единиц, сообщил начальник военного представительства Владимир Куимов в рамках рабочей поездки на завод "Ремдизеля" замглавы ведомства Алексея Криворучко.

"В 2021 году будет поставлено 11 бронеавтомобилей "Напарник" семейства "Тайфун"", – приводит его слова РИА Новости.

Машина создана на базе "Тайфун-ВДВ", она более современна и сильнее защищена в плане сопровождения колонн.

"Ремдизель" занимается выпуском техники для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и различной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в ВПК сообщили о планах создать "русский Land Cruiser" на базе броневика.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Компании
Минoбороны РФ
Ремдизель
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
Тайфун
Похожие новости
30.12.2019
Интервью заместителя министра обороны России Алексея Криворучко о развитии системы вооружения
24.08.2018
Новые контракты Министерства обороны России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:56
  • 1
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году