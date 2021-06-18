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Российская газета

Что даст Дагестану перебазирование Каспийской флотилии

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На новом месте базирования Каспийской флотилии смогут разместиться 54 судна.
На новом месте базирования Каспийской флотилии смогут разместиться 54 судна.
Источник изображения: Пресс-служба главы РД

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал строительство сооружений для Каспийской флотилии. Ему доложили, что в регионе военное ведомство, помимо прочего, построит 73 объекта социального значения. Шойгу между тем обратил внимание на необходимость трудоустроить на крупнейшем оборонном предприятии республики - заводе "Дагдизель" - жен военнослужащих.

В первую очередь министр осмотрел новое место базирования флотилии. Ранее основная часть ее подразделений была расположена в Астрахани. Но этот город оказался не столь выгодным с точки зрения географической локации - из-за замерзающего волжского фарватера и малых глубин выход кораблей в море здесь оказался затруднен. Решение о совершенствовании инфраструктуры флотилии приняли в августе 2017 года на заседании коллегии минобороны РФ. Основными пунктами базирования стали дагестанские города - Каспийск и Махачкала.

Начальник отдела строительства объектов Военно-Морского Флота федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства минобороны РФ" Александр Овчаренко сообщил, что на новом месте смогут разместиться 54 судна. Уже достроены северный и южный молы, которые образовали защищенную акваторию. До конца года причальный фронт будет иметь протяженность свыше 1200 метров, а в 2022-м увеличится до 2680 метров.

Кстати, когда принималось решение о передислокации флотилии, Шойгу распорядился особое внимание уделить строительству жилья для моряков и организации медицинского и социально-бытового обслуживания их семей.

- В этом году был заселен жилой комплекс для военнослужащих на 528 квартир. На территории функционирует детский сад, готовятся к открытию магазины и отделение банка. А первого сентября 2022 года планируем открыть школу на 1200 мест, - рассказал Овчаренко.

Но только объектами для военнослужащих министерство не ограничится.

- По национальному проекту "Демография" и госпрограмме "Развитие образования" военное ведомство построит в Дагестане 73 объекта социального значения, в том числе 16 школ на девять тысяч мест, 20 детсадов на 1950 мест и 37 яслей на 7150 мест, - пояснил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

По его словам, уже заключен 71 контракт, еще на два объекта документы подпишут в третьем квартале нынешнего года.

- Говоря о социальных объектах, строящихся в рамках передислокации Каспийской флотилии, нужно подчеркнуть, что инфраструктура эта создается в том числе и для наших граждан, которые служат сегодня на флоте. Мы проработали план строительства еще одного детского сада в районе ипподрома. Минобороны готово дать нам предложения по проекту. Нам же надо зарезервировать средства для проектирования, - отметил врио главы Дагестана Сергей Меликов, поручив заняться этим министру строительства региона.

Во время визита в Дагестан Шойгу также посетил расположенный в Каспийске завод "Дагдизель" - одно из старейших предприятий России, работающих в сфере дизеле- и торпедостроения. В 2015 году оно вошло в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Одно время предприятие начало приходить в упадок, оборонный заказ сильно сократился. Сейчас, как рассказал генеральный директор завода Владимир Дудчак, ситуация стала намного лучше. Два года назад здесь выпустили продукции на 600 миллионов рублей, в 2020-м - уже на 1,2 миллиарда, в нынешнем планируется увеличить прибыль до четырех миллиардов.

В цехах разрабатывается и изготавливается морское подводное оружие для ВМФ, промышленные и судовые дизельные двигатели, дизель-электростанции морского и сухопутного назначения. Дудчак доложил министру, что предприятие полностью выполняет гособоронзаказ - речь идет как о выпуске новых изделий, так и о регламентном обслуживании и продлении сроков эксплуатации ранее изготовленного оборудования.

- Мы вкладываем серьезные средства в работу предприятия - более трех миллиардов рублей. Поэтому просим обратить внимание на трудоустройство жен военнослужащих, - заметил Шойгу.

На заводе уже разработали стратегию выпуска гражданской продукции до 2030 года. Как сообщил руководитель службы стратегического развития "Дагдизеля" Калабег Таибов, в 2025-м "гражданка" должна принести компании 922 миллиона рублей (30,7 процента от общей прибыли). В 2021-м же этих изделий планируется продать на 152 миллиона. Так, заключен договор с Ростовским заводом сельхозмашин на 6,7 миллиона. Идут переговоры с "Ростсельмашем", который заинтересован в производстве комплектующих для автоматической коробки передач на 30 миллионов и изготовлении оснастки для "Комбайнового завода" на 25 миллионов. Обсуждается изготовление синхронных электродвигателей и электрогенераторов для компании "Алмаз-Антей". В случае успешного проведения сделки во втором полугодии этой продукции будет выпущено на 35-45 миллионов.

На заводе идет модернизация технологических линий и оборудования для восстановления дизельного производства. Фондом развития промышленности РД выделен льготный кредит (под один процент годовых сроком на пять лет) для организации серийного производства комплектующих для поршневых двигателей. Предприятия вложат в этот проект 30 миллионов рублей собственных средств. До конца года предполагается реализовать продукцию на 14,6 миллиона. Выполнение всех этих договоров приведет к созданию дополнительных рабочих мест. Только выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения позволит трудоустроить 100 человек.

Кстати, на свободных площадях предприятия сейчас создается индустриальный парк. По словам его директора Тимура Ярахмедова, территория общей площадью 11 гектаров практически готова к приему резидентов, поданы документы на сертификацию в Ассоциацию индустриальных парков РФ. На сегодняшний день свободно восемь тысяч квадратных метров производственных помещений и три гектара земельных участков.

- В индустриальном парке будет более 600 рабочих мест, в том числе для членов семей военнослужащих Каспийской флотилии. Также надеемся наладить кооперацию завода с резидентами, ведь для увеличения выпуска гражданской продукции можно будет использовать их производственные мощности, - заключил Ярахмедов.

Между тем

Сергей Шойгу вместе с главой региона Сергеем Меликовым посетили в республике учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. Они увидели, как идет подготовка морского спецназа в барокамерах и глубоководном бассейне. Военнослужащие отрабатывают погружения, приемы рукопашного и ножевого боя, обследование корабля на наличие взрывоопасных предметов, стрельбу под водой. Отряд был сформирован в 2002 году, и на данный момент он полностью укомплектован военнослужащими по контракту. Сергей Шойгу обратил внимание специалистов центра на то, что необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого бойца.


Тимур Алиев (Дагестан)

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