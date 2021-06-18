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ТАСС

Глава NASA поздравил Китай с успешной отправкой экипажа к новой орбитальной станции

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Директор NASA Билл Нельсон
Директор NASA Билл Нельсон.
Источник изображения: © Graeme Jennings/Pool via AP

Пилотируемый космический корабль "Шеньчжоу-12" ранее произвел успешную стыковку с новой строящейся орбитальной станцией "Тяньхэ"

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон поздравил Китай с успешной отправкой экипажа к новой орбитальной станции. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы американского космического ведомства.

"Поздравляю Китай с успешным запуском экипажа к их космической станции. С нетерпением жду научных открытый, которые последуют", - сказал он.

Пилотируемый космический корабль "Шеньчжоу-12" был запущен на орбиту в четверг утром в 09:22 по пекинскому времени (04:22 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель "Чанчжэн-2-эф". Позже корабль произвел успешную стыковку с новой строящейся орбитальной станцией "Тяньхэ".

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Страны
Китай
Монголия
США
Компании
NASA
Проекты
Чанчжэн
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