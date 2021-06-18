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WarSpot

Китаю не хватает городов, чтобы называть эсминцы

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Источник изображения: warspot.ru

У Китая закончились столицы провинций для названий своих эсминцев. Вчера, 16 июня, портал scmp.com сообщил о том, что корабль Nanning получил имя последнего «свободного» города-центра провинции.

Эсминец Nanning проекта Type 052D стал третьим кораблём этого типа, принятым в состав ВМС НОАК в этом году и 18-м в серии. На нём у Китая закончились столицы провинций, которыми во флоте принято называть эсминцы проектов Type 052 и Type 055.

Эсминцы проекта Type 052D

Источник изображения: shipshub.com

В процессе строительства находится ещё более десятка кораблей проектов Type 052 и Type 055. Таким образом, Китаю предстоит изменить правилам и искать менее крупные города, или же отойти от традиции именования эсминцев названиями столиц провинций.

В последние годы Китай всё активнее заявляет права на спорные территории в Южно-Китайском море. По численности китайский флот в 2019 году вышел на первое место в мире и продолжает активно расширяться.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
052D
Проекты
Тип 055
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