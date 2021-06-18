В России разработали новый коллиматорный прицел, увеличивающий точность стрельбы

Изделие прошло этап предварительных испытаний, его продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", отметили в Ростехе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. ЦНИИточмаш госкорпорации "Ростех" в инициативном порядке разработал новый коллиматорный прицел ПКМ 75 с более высокими по сравнению с существующими аналогами характеристиками точности и энергопотребления. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Ростеха.

"Изделие превосходит уровень зарубежных коллиматорных прицелов, в том числе используемых НАТО. Новинка уже прошла этап предварительных испытаний и будет продемонстрирована специалистам силовых ведомств на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", - рассказали в кластере вооружений Ростеха.

Как пояснили в пресс-службе, в современных коллиматорных прицелах вместо прицельной сетки используется специальная метка - марка "точка", точность которой измеряется в долях градуса - угловых минутах. От размера точки зависит точность прицеливания и стрельбы. В отличии от существующих аналогов с прицельной меткой размером две минуты новый прицел имеет наименьшую марку "точку" размером всего в одну угловую минуту. Это значительно повысит точность стрельбы из оружия и позволит стрелять с большей дистанции.

Кроме того, прицел отличается рекордным временем непрерывной работы, превышающим 50 тыс. часов. Это первый отечественный прицел, который может использовать литиевые батареи повышенной емкости.

Прицел может устанавливаться на всех моделях автомата Калашникова, специальном стрелковом оружии типа "Винторез", "Вал" и штурмовых автоматах. Он совместим с приборами ночного видения всех поколений. Может эксплуатироваться в сложных погодных условиях при температуре от минус 50 до плюс 60 градусов.