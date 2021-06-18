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Украинцы показали беспилотник-камикадзе «Охотник»

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Украинцы показали беспилотник-камикадзе «Охотник»
Украинцы показали беспилотник-камикадзе «Охотник».
Источник изображения: nplus1.ru

Украинская компания «Артем» на выставке «Оружие и безопасность» показала прототип барражирующего боеприпаса «Охотник». Как сообщает издание Мілітарний, он cможет поражать цели на земле, в воздухе и воде.

Большинство барражирующих боеприпасов представляют собой беспилотники самолетного типа с разведывательными системами и фугасной боевой частью. Они могут самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости ее уничтожать. Это экономит военным время: чтобы нанести удар по противнику, им не нужно ждать подлета боевых самолетов. К тому же, беспилотники-камикадзе стоят намного дешевле стандартных видов вооружения, и их сложно обнаружить, потому что в основном их строят из пластиковых и других не отражающих радиосигнал материалов.

Украинская компания «Артем» показала прототип беспилотника-камикадзе «Охотник» на выставке «Оружие и безопасность». Он сможет поражать цели на земле, в возухе и воде. Легкобронированную технику, легкие плавсредства и личный состав — боевой частью с ударным ядром. Еще у него будет кумулятивная боевая часть для тяжелой бронетехники и фортификационных сооружений и осколочно-фугасная боевая часть для низкоскоростных воздушных целей — вертолетов, самолетов и беспилотников на высоте до пяти тысяч метров.

«Охотник» будет весить не менее 15 килограмм и сможет нести до пяти килограмм полезной нагрузки. Он будет летать с крейсерской скоростью 300 километров в час. При этом на максимальной скорости —350 километров в час — беспилотник сможет пролетать до 80 километров.

Барражирующие боеприпасы сегодня разрабатывают по всему миру. Ранее мы писали про российскую систему воздушного минирования и корейский миниатюрный дрон-камикадзе.

Василиса Чернявцева

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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