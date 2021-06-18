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Производство Red Hawk отложили на год

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Производство Red Hawk отложили на год
Производство Red Hawk отложили на год.
Источник изображения: nplus1.ru

Производство учебных самолетов T-7A Red Hawk отложили по меньшей мере на год из-за технических проблем во время тестирования. Как сообщает Airforce Magazine, была обнаружена нестабильность самолета во время крена при полете на больших углах атаки.

Red Hawk разрабатывает компания Boeing вместе со шведской Saab. Они должны поставить ВВС США 351 учебный самолет на замену устаревшим T-38, которые используют для подготовки летчиков сегодня. Первый полет T-7A прошел в 2016 году, а в прошлом году самолет испытали перевернутым полетом. Это позволило проверить стабильность полета при отрицательных нагрузках.

Boeing приступил к серийному производству Red Hawk в феврале. Выкатка первого серийного самолета планировалась на конец 2021 или начало 2022 года, а принятие на вооружение — на 2024 год. Boeing собирался на первом этапе производить один самолет в месяц, а потом ускорить производство до четырех — пяти единиц в месяц.

Но из-за технических проблем во время тестирования производство T-7A перенесли по меньшей мере на год — до 2023. При полете на больших углах атаки самолет может быть нестабилен во время крена, поэтому его тестирование необходимо продлить. Кроме того, появились и другие проблемы: нехватка запасных частей у поставщиков и задержки на начальных этапах разработки.

Новые учебно-тренировочные самолеты ждут не только в США, но и в Дании. Ранее мы писали про легкие электросамолеты Velis Electro, которые датские военные собираются принять на вооружение.

Василиса Чернявцева

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