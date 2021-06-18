Ростех разработал новый коллиматорный прицел с уникальными характеристиками

ЦАМТО, 17 июня. ЦНИИточмаш Госкорпорации Ростех в инициативном порядке разработал новый коллиматорный прицел ПКМ 75 с уникальными характеристиками точности и энергопотребления.

Изделие повысит точность стрельбы по движущимся целям, совместимо с прицелами ночного видения и превосходит зарубежные разработки, представленные на рынке вооружений.

В современных коллиматорных прицелах вместо прицельной сетки используется специальная метка – марка "точка", точность которой измеряется в долях градуса – угловых минутах. От размера точки зависит точность прицеливания и стрельбы. В отличие от существующих аналогов с прицельной меткой размером две минуты, новый прицел имеет наименьшую марку "точку" размером всего в одну угловую минуту. Это значительно повысит точность стрельбы из оружия и позволит стрелять с большей дистанции.

Еще одна особенность – рекордное время непрерывной работы без замены элементов питания, превышающее 50 тыс. часов. Это первый отечественный прицел, который может использовать литиевые батареи повышенной емкости.

"Прицел предназначен для установки на стрелковом оружии, оснащенном специальным креплением – планкой Пикатинни, например на всех моделях автомата Калашникова, специальном стрелковом оружии типа "Винторез", "Вал" и штурмовых автоматах. Разработка повысит точность стрельбы, особенно на дальних дистанциях. Изделие превосходит уровень зарубежных коллиматорных прицелов, в том числе используемых НАТО. Новинка уже прошла этап предварительных испытаний и будет продемонстрирована специалистам силовых ведомств на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", – сообщили в кластере вооружений Ростеха.

Прицел совместим с приборами ночного видения всех поколений, может эксплуатироваться в сложных погодных условиях при температуре от -50 до +60 град. С.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".