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ЦАМТО

США поставили ВС Латвии артиллерийские и минометные боеприпасы

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Военнослужащий ВС Латвии
Военнослужащий ВС Латвии.
Источник изображения: Ints Kalnins/Reuters

ЦАМТО, 17 июня. Минобороны Латвии сообщило о получении от США на безвозмездной основе боеприпасов, предназначенных для самоходных гаубиц и минометов, состоящих на вооружении ВС страны. Как указано, они будут использоваться для боевой подготовки войск.

Как заявил министр обороны Артис Пабрикс, предоставленная правительством США помощь в виде партии боеприпасов повысит возможности ВС Латвии по ведению огня с закрытых позиций и их готовность реагировать на вызовы угрозам безопасности.

Пожертвование было профинансировано за счет средств Министерства обороны США, выделенных для усиления "политики сдерживания" в странах Балтии.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2017 года Министерство обороны Латвии подписало с Министерством обороны и спорта Австрии соглашение о закупке 47 находившихся на хранении 155-мм самоходных гаубиц M-109A5OE, машин для подготовки водителей и машин управления огнем, а также оказание сопутствующих услуг. Общая стоимость продажи не называлась, но сообщалось, что цена единицы техники, в зависимости от модификации, составляет от 60 до 140 тыс. евро.

Первые самоходные гаубицы были доставлены 1 октября 2017 года. В октябре 2018 года Министерство обороны Латвии сообщило, что все приобретенные у Австрии M-109A5OE получены.

В мае 2021 года латвийские СМИ сообщили, что МО Латвии заключило контракт на поставку 18 дополнительных гаубиц M-109A5OE.

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Страны
Австрия
Латвия
США
Продукция
M109
Проекты
Военные учения
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