В России прошли испытания новой системы самонаведения торпед

Новая аппаратура увеличивает дальность обнаружения цели и точность поражения

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новая аппаратура самонаведения торпед, увеличивающая дальность обнаружения цели и точность поражения, прошла квалификационные испытания в России. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе концерна "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" Ростеха).

"Электронная аппаратура для систем самонаведения торпед успешно прошла квалификационные испытания. Она может использоваться для комплектации торпед различного калибра, предназначенных для работы по подводным и надводным целям. Разработчики обеспечили увеличение дальности обнаружения цели и повысили вероятность ее поражения", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора концерна "Техмаш" Александра Кочкина.

По его данным, на сегодняшний день данная разработка превосходит по своим основным параметрам существующие отечественные и зарубежные аналоги.

Разработчиком новой аппаратуры самонаведения является Новосибирский научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП, входит в госкорпорацию "Ростех"). Изделие отличается меньшими габаритами, более низким энергопотреблением и пониженной стоимостью.

НИИЭП является ведущим российским предприятием по созданию систем ближней локации в диапазоне электромагнитных волн от дециметрового до оптического, а также бортовых вычислительных машин и автоматики для различных систем вооружения и военной техники - от средств массового поражения до высокоточного ракетного и торпедного оружия. На предприятии разработаны и производятся системы неконтактного подрыва для ракетных комплексов различного назначения, среди которых С-300, "Тор", "Кинжал", "Искандер-М", РСЗО "Град", "Смерч", "Торнадо" и другие.