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ТАСС

Китайские космонавты вошли в базовый модуль орбитальной станции КНР

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Источник изображения: © CCTV via AP Video

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что это "первый в истории случай, когда китайцы вошли на собственную космическую станцию"

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Три китайских космонавта вошли в четверг в базовый модуль "Тяньхэ" орбитальной станции КНР. Об этом сообщило в четверг Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"В 18:48 по местному времени (13:48 мск) космонавты вошли в базовый модуль "Тяньхэ", - сказано в заявлении. Как отмечается, это "первый в истории случай, когда китайцы вошли на собственную космическую станцию".

В четверг в 09:22 по пекинскому времени (04:22 мск) Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-эф" осуществил успешный запуск космического корабля "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту в рамках строительства орбитальной станции КНР. Спустя шесть с половиной часов полета "Шэньчжоу-12" произвел успешную стыковку со станцией. Теперь она состоит из трех элементов - базового модуля "Тяньхэ", грузового корабля "Тяньчжоу-2" и пилотируемого "Шэньчжоу-12".

Китай собирается построить свою космическую станцию в два этапа (тестирование технологий на орбите в 2021 году и проведение там монтажных работ в 2022 году), на каждом из которых запланировано по шесть пусков. Запуск "Шэньчжоу-12" - четвертый по счету на текущей стадии, после него в околоземное пространство в ближайшие полгода будет отправлен один грузовой и один пилотируемый корабль. Три китайских космонавта в течение трех месяцев должны будут заниматься контролем параметров окружающей среды и обеспечением жизнедеятельности, проверять функциональные характеристики оборудования, а также осуществлять внекорабельную деятельность, в том числе ремонтные работы с выходом в пространство за пределы модуля.

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Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
Чанчжэн
Шэньчжоу
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