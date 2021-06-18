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Российская газета

"Гепард" выследил и атаковал противолодочной ракетой однотипную АПЛ

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Источник изображения: Павел Львов \ РИА Новости

Экипаж гвардейской АПЛ "Гепард" вышел победителем в подводной дуэли с другой атомной субмариной - выследил и успешно атаковал ее противолодочной ракетой на учениях в Баренцевом море.

"Стрельба была выполнена практическим (учебным) боеприпасом из подводного положения по однотипной подводной лодке. Выполнение боевого упражнения признано успешным", - информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Многоцелевых АПЛ того же, что и "Гепард", проекта 971 "Щука-Б" в действующем составе Северного флота сейчас всего три. И с большой долей вероятности можно предположить, что условным соперником "Гепарда" на этом этапе комплексных учений стал экипаж подводной лодки К-157 "Вепрь" из одной с ним 24-й "звериной" дивизии многоцелевых подводных лодок.

Сообщается, что "перед проведением стрельб экипаж "Гепарда", отработал тактику поиска и слежения за подводной лодкой условного противника".

А район учений с практической стрельбой был предусмотрительно закрыт для гражданского судоходства.

В среду, 16 июня, на Северном флота начались и летные тактические учения по обеспечению дальнего противолодочного охранения. В них участвуют более 30 экипажей и самолетов противолодочной и военно-транспортной авиации, а к обеспечению ЛТУ привлечены экипажи атомных подводных лодок. Как сказано по этому поводу в официальном сообщении Северного флота, "главной задачей противолодочной авиации станет работа с подводными лодками в морских полигонах боевой подготовки флота, их поиск, обнаружение и условное уничтожение".

За день до этого торпедную стрельбу по подлодке условного противника отработал большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". В том зачетном упражнении роль подводного противника была отведена экипажу дизель-электрической ПЛ "Калуга".


Александр Емельяненков

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  • В новости упоминаются
Продукция
К-157 Вепрь
К-335 Гепард
Проекты
971 Щука-Б
Военные учения
пр. 1155
СФ
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