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Известия.ru

Космонавты «Шэньчжоу-12» перешли в основной отсек орбитальной станции

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Источник изображения: Фото: CGTN

Три члена экипажа китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» после стыковки перешли в основной отсек «Тяньхэ» орбитальной станции «Тяньгун». Об этом в четверг, 17 июня, сообщает CGTN на странице в Twitter.

Отмечается, что в состав экипажа корабля вошли Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Они стали первыми китайцами, которые зашли на свою собственную космическую станцию.

Экипаж проведет на станции три месяца и вернется на Землю на борту возвращаемой капсулы.

Ранее в этот день «Шэньчжоу-12» с тремя членами экипажа на борту состыковался с орбитальной станцией КНР.

Старт космического корабля состоялся в 09:22 по местному времени (04:22 мск) с космодрома Цзюцюань. Он находится на китайской границе Ганьсу. Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель «Чанчжэн-2F».

Накануне помощник руководителя Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин отметил, что Китай рассчитывает на расширение сотрудничества с РФ в области космоса. По его словам, Пекин в настоящий момент рассматривает возможности, которые позволят Китаю и России «внести еще больший вклад в развитие космонавтики».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
Чанчжэн
Шэньчжоу
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