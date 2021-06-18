Космонавты «Шэньчжоу-12» перешли в основной отсек орбитальной станции

Три члена экипажа китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12» после стыковки перешли в основной отсек «Тяньхэ» орбитальной станции «Тяньгун». Об этом в четверг, 17 июня, сообщает CGTN на странице в Twitter.

Отмечается, что в состав экипажа корабля вошли Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Они стали первыми китайцами, которые зашли на свою собственную космическую станцию.

Экипаж проведет на станции три месяца и вернется на Землю на борту возвращаемой капсулы.

Ранее в этот день «Шэньчжоу-12» с тремя членами экипажа на борту состыковался с орбитальной станцией КНР.

Старт космического корабля состоялся в 09:22 по местному времени (04:22 мск) с космодрома Цзюцюань. Он находится на китайской границе Ганьсу. Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель «Чанчжэн-2F».

Накануне помощник руководителя Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин отметил, что Китай рассчитывает на расширение сотрудничества с РФ в области космоса. По его словам, Пекин в настоящий момент рассматривает возможности, которые позволят Китаю и России «внести еще больший вклад в развитие космонавтики».