Словения вооружилась автомобилями JLTV

Армия Словении получила на вооружение новые американские бронемашины. Вчера, 16 июня, портал defenseworld.net сообщил о том, что первые внедорожники JLTV переданы в вооружённые силы и готовы к эксплуатации.

«Модернизация армии Словении, наконец, началась. С новыми лёгкими бронетранспортёрами Oshkosh 4×4 наши солдаты смогут лучше и безопаснее выполнять боевые задачи дома и за рубежом», — заявил министр обороны Словении Матей Тонин.

Передача бронемашин JLTV армии Словении Источник изображения: defenseworld.net

Словения заказала поставку 38 бронемашин в 2018 году. На вооружение внедорожники поступили под обозначением LKOV 4×4 и оснащаются дистанционно управляемыми боевыми модулями Protector M153 Kongsberg с крупнокалиберным пулемётом и возможностью установки ракет Spike LR.

JLTV, он же Oshkosh L-ATV, — бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской (максимальный клиренс — 51 см). Машина пригодна для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе на внешних подвесах вертолётов) и выпускается в двух- и четырёхместном вариантах. Машина имеет базовое бронирование, защищающее экипаж от огня стрелкового оружия среднего калибра, а также от подрыва мин и фугасов. При необходимости на автомобиль можно установить дополнительную навесную броню.

Базовый двигатель JLTV — дизельный мотор объёмом 6,6 л и мощностью 300 л. с. В качестве опции автомобили могут комплектоваться дизель-электрическими гибридными установками, способными питать наружное электрическое оборудование. Машина может вооружаться различным вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.