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Интерфакс-АВН

Завершены испытания нового сверхточного прицела "Швабе" в экстремальных условиях

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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" завершил испытания в экстремальных условиях нового гражданского прицела ПО525 для сверхточной стрельбы на большие расстояния, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех, в состав которой входит холдинг.

"Основные преимущества разработки - увеличенный запас хода прицельной сетки при использовании на дальних дистанциях, а также детальное насыщенное изображение за счет уникального просветляющего покрытия линз", - сказано в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации в четверг.

По информации пресс-службы, устройство предназначено для стрельбы из спортивных и охотничьих винтовок нормального и крупного калибра.

"Инженерам-конструкторам Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга "Швабе" удалось максимально расширить поле зрения прицела - до 7,5 м на увеличении 5 крат, это один из лучших результатов в мире в своем классе. В настоящее время предприятие приступает к запуску серийного производства разработки", - информирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Дмитроченко, который отметил, что в названии модели зашифрованы основные показатели - ПО525 означает возможность плавного изменения кратности прицела от 5 до 25 крат.

"Изделие прошло цикл сложнейших испытаний - воздействие экстремальных температур, влажности до 98%, пыли, имитирующей эксплуатацию прибора в пустыне, тесты на вибрацию и ударные нагрузки, сравнимые с выстрелами из крупнокалиберного пулемета", - сказал Дмитроченко.

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Страны
Россия
Компании
НПЗ
Ростех
Швабе ОАО
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