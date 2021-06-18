Войти
ЦАМТО

На вооружение мотострелковой дивизии ЮВО поступили бронированные санитарные автомобили "Линза"

444
0
+1
Санитарный автомобиль тактического звена по ОКР "Линза"
Разработанный АО "Ремдизель" на базе бронеавтомобиля К-53949 защищенный санитарный автомобиль тактического звена по ОКР "Линза" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 17 июня. На вооружение мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии поступили бронированные санитарные автомобили "Линза".

Партия из двух бронеавтомобилей с оборудованным отсеком для перевозки раненых пополнила парк боевых машин дивизии.

Санитарный бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для пострадавших, а также крепления для размещения 2-4 носилок.

В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 семейства "Тайфун". Снаряженная масса автомашины составляет более 15 т, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62х54, а также осколков. Бронеавтомобиль способен защитить пассажиров от взрыва до восьми кг тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
12.08.2016
Российские десантники на АрМИ-2016 завоевали три золотые медали
28.09.2015
Истребитель пятого поколения Т-50 поступит в ВС России в 2017 году
23.07.2014
КРЭТ расширит деятельность и займется кибербезопасностью
15.03.2013
Минобороны РФ и ФСВТС подписали соглашение о взаимодействии
05.10.2011
НИИ Центрпрограммсистем в 2011 г. впервые примет участие в выставке «Интерполитех»
19.12.2008
Виталий Дымарский: Какая армия нужна России?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 17.06 10:21
  • 1
Источник сообщил, что Минобороны до конца года получит третий вертолет Ми-38Т в VIP-варианте