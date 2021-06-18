На вооружение мотострелковой дивизии ЮВО поступили бронированные санитарные автомобили "Линза"

Разработанный АО "Ремдизель" на базе бронеавтомобиля К-53949 защищенный санитарный автомобиль тактического звена по ОКР "Линза" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года.

ЦАМТО, 17 июня. На вооружение мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии поступили бронированные санитарные автомобили "Линза".

Партия из двух бронеавтомобилей с оборудованным отсеком для перевозки раненых пополнила парк боевых машин дивизии.

Санитарный бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для пострадавших, а также крепления для размещения 2-4 носилок.

В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 семейства "Тайфун". Снаряженная масса автомашины составляет более 15 т, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62х54, а также осколков. Бронеавтомобиль способен защитить пассажиров от взрыва до восьми кг тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч, сообщает пресс-служба Южного военного округа.