В этом году в центральной России были созданы три военных полигона

ЦАМТО, 17 июня. В 2021 году в центральной России были созданы три новых военных полигона, сообщил на сборах специалистов полигонной службы начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ полковник Сергей Никитушкин.

"За последние два года существенно обновили материально-техническую базу полигонов вооруженных сил. В этом году сеть наших полигонов была расширена. В центральной России были созданы три новых военных полигона", – заявил С.Никитушкин.

Сборы начальников полигонов Вооруженных Сил России проходят на базе мотострелковой бригады Центрального военного округа в Оренбургской области. Они продлятся до конца недели, сообщает пресс-служба округа.