Войти
ЦАМТО

В этом году в центральной России были созданы три военных полигона

582
0
0
38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники, на полигоне в Кубинке.
38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники, на полигоне в Кубинке.
Источник изображения: В. Борисенко \ РИА Новости

ЦАМТО, 17 июня. В 2021 году в центральной России были созданы три новых военных полигона, сообщил на сборах специалистов полигонной службы начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ полковник Сергей Никитушкин.

"За последние два года существенно обновили материально-техническую базу полигонов вооруженных сил. В этом году сеть наших полигонов была расширена. В центральной России были созданы три новых военных полигона", – заявил С.Никитушкин.

Сборы начальников полигонов Вооруженных Сил России проходят на базе мотострелковой бригады Центрального военного округа в Оренбургской области. Они продлятся до конца недели, сообщает пресс-служба округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.11.2020
Военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане и таджикские военные проведут совместные учения 20-28 ноября
08.09.2020
В Абхазии учились минировать побережье Черного моря
24.10.2017
Новая Великая китайская стена
15.09.2016
Командование формируемой 150-й дивизии поучаствовало в "Кавказе-2016"
30.12.2011
Десять главных событий 2011 года в области обороны
30.09.2008
Дмитрий Медведев пообещал провести модернизацию вооруженных сил к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 17.06 10:21
  • 1
Источник сообщил, что Минобороны до конца года получит третий вертолет Ми-38Т в VIP-варианте