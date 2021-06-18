Бразилия модернизирует танки Leopard

Бразильские «Леопарды» останутся на службе как минимум до середины следующего десятилетия.

Минобороны Бразилии объявило тендер на модернизацию 116 танков Leopard 1A5BR, сообщает Warspot со ссылкой на портал janes.com.

Модернизация танков является частью масштабной программы армии по обеспечению полного боевого потенциала на период с 2020 по 2039 год. Планируется, что в ходе работ будет решена «проблема морального износа танка и продления срока его службы более чем на 15 лет».

На бразильских «Леопардах» планируется обновить электрический привод башни, прицел командира, тепловизор для механика-водителя, автоматическую систему тушения пожара в моторном отсеке и блок управления климат-контролем в салоне. Параллельно с этим боевые машины должны получить системы связи L3Harris Falcon III RF-7800V-V51x и Thales SOTAS, системы управления огнем Сentro de Devolvolvimento de Sistemas GCB и тактические компьютеры AEL Sistemas CTM. Не обойдут стороной и усиление бронезащиты, а также закупку новых аксессуаров (например, отвалов).

В 2008 году Бразилия закупила поддержанные танки Leopard 1A5 и машины на его базе у Бельгии. Последняя партия бронетехники была доставлена в Бразилию в 2012 году. Процесс модернизации может начаться уже в 2022 году.

Leopard 1, разработанный компанией Porsche в начале 60-х годов, был основным боевым танком армии ФРГ до 1980 года. Длина танка (с пушкой вперед) составляет 9,5 м, ширина — 3,25 м, высота — 2,4 м. Машина весит почти 40 т и вооружена 105-мм нарезным орудием, а также двумя пулеметами калибра 7,62 мм. Двигатель мощностью 830 л.с. способен разгонять танк до 62 км/ч, а его запас хода составляет 600 км.