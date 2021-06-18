Фоторепортаж с борта атомного подводного крейсера К-561 «Казань»

На веб-ресурсе KОRАBEL.RU опубликован фоторпепортаж-фотоэкскурсия Олега Кулешова по новейшему атомному подводному крейсеру К-561 "Казань" - головному кораблю модернизированного проекта 08851 (885М, шифр "Ясень-М"), построенному АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Северодвинске и введенному в строй ВМФ России 7 мая 2021 года. 1 июня атомный подводный крейсер К-561 "Казань" прибыл из Северодвинска к месту своего постоянного базирования в Заозерск (Западная Лица), войдя в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.

Мостик в ограждении выдвижных устройств атомного подводного крейсера К-561 "Казань" проекта 08851 (885М, шифр "Ясень-М") ВМФ России (с) Олег Кулешов / www.korabel.ru

Хотелось бы вам увидеть то, как выглядит изнутри самая современная российская атомная подводная лодка? Это реально - погружаемся внутрь АПЛ "Казань"!

В начале июня к месту постоянного базирования на Северный флот прибыл новейший атомный подводный крейсер четвёртого поколения "Казань", построенный на Севмаше по проекту "Ясень-М". Переход из Северодвинска в Западную Лицу занял три дня.

Накануне выхода АПЛ "Казань" из Северодвинска нам удалось попасть на борт корабля и увидеть, как выглядит новейший корабль четвёртого поколения. И это было невероятно.

Как человек, ранее посещавший только музейные подводные лодки и субмарины-гиганты 941 проекта, сразу хочу сказать одно: тесно. Но объективна ли эта критика? Конечно, нет. Чем меньше подлодка, тем её трудней обнаружить, тем более, когда все системы и оборудование - это последние разработки отечественных машиностроителей.

Внешне крейсер идеален - его обтекаемые обводы ограждения выдвижных устройств созданы для того, чтобы скользить под водой. Это фирменный стиль всех подлодок, созданных в стенах петербургского конструкторского бюро "Малахит" и воплощённый в железе кораблестроителями Севмаша.

Спуск в подводную лодку проходил через всплывающую спасательную камеру. Внизу, в центральном посту, напоминающем больше телецентр Останкино из-за огромного количества сенсорных дисплеев, нас встретил старший помощник командира корабля Алексей Белянкин.

Как отметил Алексей Игоревич, "Казань" - первый корабль модернизированного проекта "Ясень" - "Ясень-М", обладающий эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.

Не секрет, что чем новее подводная лодка, тем сложнее простому фотографу находится в ней. Шаг влево, шаг вправо - везде то, что нельзя снимать.

Именно поэтому целью для нашего фоторепортажа были бытовые помещения: кают-компания, камбуз, душевые и, конечно, каюты. Именно там можно снимать всё и без ограничений, но обязательно под пристальным наблюдением представителя защиты гостайны.

Размер кают-компании - примерно 15 квадратных метров. Здесь находится корабельная библиотека, за стенкой - камбуз и буфетная, а вдоль стен развешаны футболки спортивных клубов Казани: "Зенит", "Рубин", "УНИКС", "Ак Барс", и все они - с автографами игроков.

В каютах не тесно, есть шкафы для личных вещей и одежды, столы, умывальники, а также телевизоры, по которым во время походов можно смотреть фильмы из цифровой кинобазы. Есть и сауна.

По словам членов экипажа, кормят на корабле хорошо, да так, что есть риск к концу похода вернуться к семье с лишними килограммами: питание четырёхразовое, а меню довольно разнообразное.

Если вернуться к теме о задачах многоцелевых подлодок проекта "Ясень" и "Ясень-М", то главной является охрана подводных лодок стратегического назначения.

К слову, в отличие от других многоцелевых субмарин нашего флота, на "Ясенях" торпедные аппараты расположены не в носовой части, а по бортам "веером".

Из вооружения, по открытым данным, помимо мин и торпед подлодка несёт несколько вертикальных шахт, в которых размещаются крылатые ракеты.

В настоящий момент кораблестроители Севмаша готовят к проведению заводских ходовых испытаний следующий корабль проекта "Ясень-М" - "Новосибирск". Он станет вторым кораблём модернизированного проекта. Следом за ним ведётся достройка ещё шести кораблей данного типа. Планируется, что они будут служить в составе Северного и Тихоокеанских флотов.

Внутри атомного подводного крейсера К-561 "Казань" проекта 08851 (885М, шифр "Ясень-М") ВМФ России (с) Олег Кулешов / www.korabel.ru