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ТАСС

В РФ началось производство датчиков антиобледенения с элементами ИИ для военных самолетов

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Холдинги «Технодинамика»
Холдинги «Технодинамика».
Источник изображения: http://avia-equipment.ru/

Новые датчики системы антиобледенения можно использовать как на военных истребителях, так и на гражданских самолетах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Перспективные комплексы военной авиации будут оснащаться датчиками системы антиобледенения с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Серийное производство новых датчиков уже началось, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе концерна "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" Ростеха).

"Новый сигнализатор обледенения, оснащенный элементами искусственного интеллекта, создан для перспективного боевого комплекса военной авиации. Нашим ученым удалось найти оптимальное конструкторское решение для "умного" датчика и разработать программное обеспечение, гарантирующее надежность и точность работы устройства в динамике, при резко меняющихся значениях углов атаки", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.

Датчик разработан и производится в Новосибирском научно-исследовательском институте электронных приборов (НИИЭП, входит в госкорпорацию "Ростех"). Новые датчики системы антиобледенения можно использовать как на военных истребителях, так и на гражданских самолетах.

Как отмечается, датчик не просто сигнализирует о начале обледенения и измеряет толщину льда, но и дает прогнозы в целом по ситуации, считывая природные факторы. Исходя из полученных данных, можно избежать обледенения, которое крайне опасно для любого воздушного судна.

В пресс-службе также добавили, что сегодня НИИЭП ведет активную научную работу в сфере развития искусственного интеллекта. Новая программа исследований, рассчитанная на 2021-2025 годы, предусматривает разработку различных цифровых систем, в том числе интернета вещей.

НИИЭП является ведущим российским предприятием по созданию систем ближней локации в диапазоне электромагнитных волн от дециметрового до оптического, а также бортовых вычислительных машин и автоматики для различных систем вооружения и военной техники - от средств массового поражения до высокоточного ракетного и торпедного оружия.

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Россия
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Ростех
Техмаш НПК
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