Истребитель Су-57 появится в двухместной версии

В России рассчитывают на высокий экспортный потенциал истребителя Су-57. Вчера, 16 июня, информационное агентство «Интерфакс» сообщило о том, что Министерство обороны РФ и ОКБ «Сухого» планируют разработку двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57.

«Интерес к Су-57 есть и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет российская армия насыщаться этой моделью. В планах у Министерства обороны и у КБ «Сухого» — изготовление двухпилотной кабины, которая расширит экспортный спрос на эту модель», — заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Истребитель Су-57 Источник изображения: mil.ru

По словам Борисова, двухместная версия Су-57 будет создаваться только в экспортной модификации, а, значит, её принятие на вооружение ВКС РФ не планируется. Другая информация о разработке новой версии истребителя пока не раскрывается.

Су-57, ранее известный как ПАК ФА и Т-50, — российский истребитель пятого поколения, оснащённый принципиально новым комплексом авионики и новейшей радиолокационной станцией. Разработчиком самолёта является ОАО «Компания «Сухой». В перспективе Су-57 должен заменить в ВВС РФ фронтовой истребитель МиГ-29 и многоцелевой всепогодный истребитель Су-27. Первые разработки боевых самолётов пятого поколения начались в 80-е годы, однако после распада СССР проект был приостановлен до 2001 года. Первый полёт будущего Су-57 состоялся в январе 2010 года, а в 2014 году начались лётные испытания нового истребителя. В ВВС РФ был передан первый и пока единственный серийный образец истребителя Су-57.