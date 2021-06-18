Китайский корабль «Шэньчжоу-12» состыковался с орбитальной станцией КНР

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя членами экипажа на борту в четверг, 17 июня, состыковался с орбитальной станцией КНР. Об этом сообщает CGTN на странице в Twitter.

На борту корабля находятся три космонавта — Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, который ранее не летал в космос.

Старт «Шэньчжоу-12» состоялся в 09:22 по местному времени (04:22 мск) с космодрома Цзюцюань. Он находится на китайской границе Ганьсу. Отмечалось, что ракета-носитель «Чанчжэн-2F» была использована для вывода аппарата на орбиту.

Накануне помощник руководителя Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин отметил, что Китай рассчитывает, что сотрудничество с РФ в области космоса будет расширено. По его словам, Пекин в настоящий момент рассматривает возможности, которые позволят Китаю и России «внести еще больший вклад в развитие космонавтики».