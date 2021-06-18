Загадки на букву «В»

Разработка специального оружия всегда была окутана завесой тайны, а необычные закономерности зачастую привлекали к себе внимание. История создания винтовки ВСС «Винторез» и автомата АС «Вал» таит в себе немало загадок и странностей, которые требуют тщательного изучения.

Что в имени твоём?

Многие современные оружейные разработки в интересах ФСБ получают словесные имена на букву «В». Достаточно перечислить самые известные из них: пистолет-пулемёт «Вереск», автоматы «Вал» и «Вихрь», винтовки «Винторез» и «Выхлоп». Конечно, не все такие названия, начинающиеся с третьей буквы русского алфавита, имеют отношение к структурам госбезопасности, однако именно такая традиция зародилась когда-то в КГБ СССР.

Буква «В» в документации таких изделий встречается в виде номеров чертежей и технических условий (ТУ). Наиболее ранним известным сегодня индексом является В-159ТУ на 9,1-мм пистолет «Буря», в 60-е годы запущенный в серийное производство на Ижевском заводе №74 как изделие «Д». Порядковый номер этого ТУ указывает на более раннее появление в КГБ некой системы обозначений в отношении специального вооружения.

Сотрудники специального отдела ОГПУ, 30-е годы Источник изображения: xronos.ucoz.ru

Разработка специальных средств в НКВД началась в 1938 году в созданном для этих целей Отделе особых конструкторских бюро (ранее такими работами занимались несколько остехбюро ОГПУ). Через год появилось Особое техническое бюро (ОТБ), где использовался труд заключённых со специальными знаниями. В 1954 году после создания КГБ (и 5-го спецотдела в его структуре) разработка специального оружия в комитете вышла на новый уровень. Для этих целей дополнительно появилась лаборатория №13. В 1959 году на основе нескольких спецотделов было создано Оперативно-техническое управление (в/ч 68240), в составе которого имелся Центральный научно-исследовательский институт специальной техники. Сегодня традиции, заложенные почти семьдесят лет назад, продолжает Центр специальной техники (ЦСТ) ФСБ России (в/ч 44239).

Именно в недрах таких секретных подразделений КГБ велась разработка необычных и узкоспециальных видов диверсионного вооружения. В 1969 году одним из первых изделий, которому на этапе разработки присвоили имя на букву «В», стал многозарядный карабин под патроны ПМАМ и ПФАМ, получивший шифр «Великан». Возможно, именно с него началась новая традиция обозначений, существующая по сей день.

Варианты маркировки советского стрелкового оружия с использованием латинских букв Источник изображения: forum.guns.ru

Также одной из особенностей специального оружия КГБ стала маркировка изделий с использованием цифр и букв латинского алфавита. Применение кириллицы не допускалось в целях сохранения секретности из-за возможного применения оружия за пределами СССР. Именно в этом ряду магических тайн и секретов оказались два изделия специального назначения для ведения бесшумной стрельбы — снайперская винтовка «Винторез» и автомат «Вал». О них и пойдёт речь дальше.

Сначала была винтовка

Первой бесшумной снайперской винтовкой в СССР стал комплекс снайперской винтовки обр. 1891/30 г., прибора «Брамит» и патрона с уменьшенной скоростью пули. С появлением новой снайперской винтовки СВД закономерно встал вопрос о проработке вариантов её бесшумного применения. Для этого в 1962 году началось выполнение научно-исследовательских работ (НИР) в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) под руководством А.С. Неугодова. Для этого Неугодов сконструировал глушитель камерного типа для опытной винтовки АО-24, испытания которого показали необходимость специального дозвукового патрона для эффективной бесшумной стрельбы.

Через год на основе работ над автоматным патроном «УС» появился и винтовочный «В-УС». Задача оказалась не из простых, несмотря на заданную дистанцию прицельной стрельбы всего в 300 м и возможность несамозарядности оружия. Из-за малого заряда патрона и длинного ствола винтовки главной проблемой предыдущего «брамитовского» поколения было застревание пули в канале ствола. Для исключения такой проблемы пуля «В-УС» имела уменьшенную ведущую хвостовую часть, врезавшуюся в нарезы канала ствола. Глушитель получился чуть длиннее ПБС, но легче и проще; кроме того, он не имел в конструкции резиновых обтюраторов.

7,62-мм винтовка РГ036 и патроны РГ037 Источник изображения: Журнал «Оружие»

Несмотря на вполне успешные испытания СВД с патроном «В-УС», показавшие трёхкратное улучшение кучности в сравнении с АКМ с ПБС и более высокий уровень глушения звука, дальнейшие работы в этом направлении не привели к нужному результату. К созданию бесшумного снайперского комплекса вернулись в 1981 году с открытием опытно-конструкторских работ (ОКР) «Винторез». Вероятно, эти ОКР велись одновременно в интересах как КГБ, так и Министерства обороны. Такое случалось не раз, когда тактико-технические требования (ТТТ) на разработку оружия утверждались сразу несколькими ведомствами. В таком случае главенствующую роль при принятии судьбоносных решений играло Министерство оборонной промышленности (МОП) СССР.

Работы над «Винторезом» начались в калибре 7,62 мм, а первый вариант винтовки РГ036 конструкции П.И. Сердюкова стрелял штатными автоматными патронами УС. Однако высокие требования кучности винтовки на дальности 400 м не позволяли достичь нужных показателей с таким патроном. Вариант с резиновыми обтюраторами также не годился, как и запирание пороховых газов в гильзе. Не подошёл и вариант комбинации винтовочной пули снайперского патрона 7Н1 и пистолетной гильзы от патрона ТТ. В итоге пришлось проектировать новый патрон, получивший индекс РГ037. Для этого пуля калибра 7,62 мм была помещена в заготовку гильзы 5,4×39-мм патрона, укороченную до 29 мм. И этот вариант не смог удовлетворить ни разработчиков, ни заказчиков.

Сравнение 9-мм (вверху) и 7,62-мм (внизу) винтовок РГ036 Источник изображения: К. Лазарев

Так как ранее планировалось создание унифицированного перспективного комплекса для бесшумной стрельбы, дальнейшие работы по ОКР «Винторез» продолжились лишь после уточнения требований в рамках НИР «Вал». Предстояло значительно подкорректировать не только требования к оружию, но и, в первую очередь, к патрону.

Чуть позже и «Вал» подоспел

Первую альтернативу штатному комплексу АКМ с ПБС в 1960 году предложили в ЦНИИТОЧМАШ, создав автомат АО-26 под патрон БШ-41. Калибр новой системы остался тем же, но патрон укоротили на 15 мм, поместив пулю в гильзу пистолетного патрона. Это повлекло снижение массы оружия более чем на килограмм при сохранении габаритов. Новый патрон на дистанции до 400 м по энергии пули превосходил «УС» почти на 40%. Всё это дало основания к началу разработки нового бесшумного комплекса для спецподразделений. Сравнительные испытания также проходил бесшумный пистолет-пулемёт ППС специально доработанный для стрельбы патронами БШ-41. Дальнейшие работы по совершенствованию штатного автоматного патрона «УС» привели к появлению в 1966 году варианта с 9-мм пулей «УС-9».

Патрон БШ-41 в сравнении в УС образца 1943 года (крайний слева) Источник изображения: patronschik.ru, russianammo.tilda.ws

С началом работ по 5,45-мм бесшумному комплексу (в конце 60-х годов) все исследования велись только в этом направлении. И лишь в начале 80-х годов, когда стало ясно, что успешное создание малокалиберного комплекса стоит под большим вопросом, было решено вернуться к исследованиям в более крупном калибре. Именно в это время успешно шли работы над новым снайперским патроном и винтовкой, на основе которых в 1983 году открылись НИР «Вал» по разработке малогабаритного бесшумного автоматного комплекса.

Работы над «Валом» шли параллельно с разработкой снайперского комплекса, но с небольшим временным отставанием. Требования к автомату и патрону были привязаны к винтовочному варианту. Так, в ТТТ на автомат даже не был указан калибр, предполагавшийся общим в обеих бесшумных системах. Патроны также полагались взаимозаменяемыми, при этом к автоматному варианту предъявлялись повышенные требования по бронепробиваемости. Работы над оружием в обеих темах возглавлял П.И. Сердюков из ЦНИИТОЧМАШ.

Выставочные макеты АС и ВСС Источник изображения: Журнал «Оружие»

Новые исследования патронов привели к наилучшим результатам по пробивному действию у 9-мм варианта пули. Убойное действие пули нового калибра оказалось также значительно выше 7,62-мм варианта и практически равноценно штатной автоматной пуле «УС». Несмотря на очевидные результаты, вопрос выбора калибра новой бесшумной системы между 7,62 и 9 мм оказался не таким простым, как кажется. Каждый калибр был хорош для своей ниши, а универсальность лишь приводила к ухудшению характеристик либо винтовки, либо автомата. Калибр 7,62 мм давал преимущества в кучности стрельбы, весе оружия (около 0,5 кг) и величине боекомплекта (на 70 патронов). 9-мм комплекс имел лучшие пробивное (дальше на 100 м) и убойное действие пули (примерно на 16%).

Сегодня ни для кого не секрет, что пожертвовать было решено точностью и весом системы, учитывая её узкоспециальное назначение. В первую очередь, на это решение повлияли совершенствование бронезащиты солдата и растущее использование небронированной техники. Тем более что заданные в ТТТ параметры достигались и в калибре 9 мм. С 1984 года ОКР «Винторез» пошли по скорректированным требованиям в новом калибре, а ОКР «Вал» стартовали лишь в 1986 году по окончании НИР. Патрон получил новую пулю в двух вариантах и гильзу на основе заготовки автоматного патрона образца 1943 года. Так появились известные сегодня специальные патроны СП5 и СП6.

Сотрудники ФСБ, вооружённые АС и ВСС, 2004 год Источник изображения: pravdabeslana.ru

Испытания винтовки ВСС и патрона СП5 показали в 1,5-2 раза лучшую кучность стрельбы, чем у автомата АКМ с ПБС-1 и энергию отдачи в 4,7 раза меньшую, чем у СВД. Автомат АС и патрон СП6 показали более высокое пробивное действие, чем АК74 с патроном 7Н6, а уровень глушения звука оказался на уровне пистолета ПБ (6П9). В конце 80-х оба комплекса с разницей в один год принимаются на вооружение КГБ и Министерства обороны. Винтовка ВСС получает от ГРАУ индекс 6П29, а автомат АС — 6П30. Бесшумный малогабаритный комплекс превзошёл по ряду параметров не только штатный 7,62-мм вариант, но и перспективный 5,45-мм на основе АКС74У, появившийся незадолго до этого.

Между двух огней

Этим хитросплетения и загадки вокруг двух систем не ограничиваются. Из-за участия различных ведомств и параллельной разработки остаются неясными точные наименования и индексы некоторых элементов системы — например, дневной прицел 1П43 в армейском варианте соответствует комитетовскому ПСВ. Та же ситуация с ночным прицелом МБНП-1В, который также встречается под армейским индексом 1ПН75. Однако в дальнейшем прицельные комплексы унифицировали. Дневным стал ПСО-1-1 (чуть позже ПСО-1М2-1), а ночным — 1ПН51 (НСПУ-3).

Различные варианты комплектации винтовки ВСС дневными и ночными прицелами Источник изображения: Журнал «Оружие»

Похожая ситуация сложилась с пистолетными боеприпасами калибра 9×21 мм. В армейском варианте патроны 7Н28 и 7Н29, соответствуют специальным СП11 и СП10. При этом в документации на оружие указываются оба типа боеприпасов как взаимозаменяемые, но всё же разные номенклатурные единицы. Однако конструктивно они друг от друга ничем не отличаются, а разные партии в зависимости от заказчика принимаются согласно соответствующим ведомственным ТУ и получают свой окончательный индекс.

История же с патронами СП5 и СП6 получила несколько иное развитие. Утверждённые специальные индексы должны были соответствовать армейским 7Н8 и 7Н9, однако по какой-то причине этого не произошло. В официальной армейской номенклатуре патроны к 6П29 и 6П30 указываются без индекса ГРАУ. Вдобавок (вероятно, по требованию КГБ) стандартное клеймение гильз этих патронов лишилось какой-либо маркировки (года выпуска и кода завода-изготовителя).

Модернизированные автомат АСМ (на переднем плане) и винтовка ВССМ Источник изображения: К. Лазарев

Такое двоевластие над оружейной разработкой не помешало стремительному росту популярности как «Винтореза», так и «Вала» во всех силовых структурах. Специальные подразделения первое время жаловались лишь на нехватку патронов, а никак не на боевые свойства оружия. Логичным продолжением судьбы успешного бесшумного комплекса стала его модернизация. Винтовка ВССМ (6П29М) и автомат АСМ (6П30М) сохранили в себе лучшие свойства своих предшественников, подвергшись, в основном, эргономическим доработкам. Эпоха специального оружия на букву «В» сейчас находится на пике, а свои притязания изменить такой «статус-кво» недавно вознамерились лишь создатели ижевского автомата АМБ-17.

Характеристики пистолетов Наименование АКМ с ПБС АКС74УБ ВСС АС АМБ-17 Индекс – 6П27 6П29 6П30 – Патрон 7,62×39 УС 5,45×39 УС 9×39 СП5 9×39 СП6 9×39 Масса, кг 4,15 3,8 2,6 2,8 2,9 Длина, мм 900 887 894 950 / 700 850 / 600 Длина ствола, мм 415 210 200 200 200 Ёмкость магазина, патронов 30 30 10 20 30 Прицельная дальность, м 400 300 400 400 Рассеивание Пср на 100 м, см 7,5 8,2 7,5 8,5 н/д

Источники и литература:

9-мм винтовка снайперская специальная. Памятка по обращению КРАГ.776212.001 ДЭП Изделие 6П30. Инструкция по эксплуатации КРАГ.776215.007 ИЭ Бушин Ю.В., Симоненко В.Ю. Стрелковые боеприпасы России. Том 2. Автоматные, пулеметные и винтовочные патроны. — М., 2020 В.Н. Дворянинов. Боевые патроны стрелкового оружия. Книга 3. Климовск: Д’Соло — 2015 В. Кораблин, В. Красников. «Винторез» и «Вал». Журнал «Оружие», №4, 2002

Руслан Гук