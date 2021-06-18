СВ Венесуэлы завершают программу восстановления БРМ "Скорпион-90"

ЦАМТО, 17 июня. Сухопутные войска Венесуэлы завершают программу модернизации 78 легких бронированных разведывательных машин "Скорпион-90". На текущий момент восстановлено 75 бронемашин.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter командующий Сухопутными войсками генерал-майор Доминго Антонио Эрнандес Ларес.

По информации Infodefensa.com, БРМ "Скорпион-90" была разработана британской компанией Alvis Vehicles Ltd. (ныне BAE Land Systems) для экспортного рынка на базе бронемашины CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked)). Ряд стран приобрел БРМ, адаптированных в соответствии с их требованиями. В 1989 году ВС Венесуэлы приобрели у Alvis 78 БРМ "Скорпион-90", вооруженных 90-мм пушкой, четыре машины управления FV105 "Султан" и две БРЭМ FV-106 "Самсон". Вариант "Скорпион-90" также был принят на вооружение ВС Малайзии.

Сейчас на вооружении СВ Венесуэлы остается неустановленное количество бронированных машин FV105 "Султан" и FV-106 "Самсон" (БРЭМ), принадлежащих к тому же семейству CVR(T). Они также проходят восстановление. Вся техника состоит на вооружении 91-й бронекавалерийской бригады, размещенной в районе н.п. Сан-Фернандо (шт.Апуре).

Боевая масса БРМ "Скорпион-90" – 8,07 т, длина – 5,28 м, ширина – 2,13 м, высота – 2,10 м. Цельносварной корпус выполнен из алюминиевой брони и обеспечивает защиту экипажа в лобовой части от поражения 14,5-мм боеприпасами и по остальной части машины – от 7,62-мм бронебойных боеприпасов.

Британский вариант "Скорпион" оснащался двухместной башней, вооруженной одной 76-мм пушкой. Слева от основного вооружения установлен спаренный 7,62-мм пулемет L43A1. С каждой стороны башни установлены 66-мм счетверенные ПУ дымовых гранат.

БРМ "Скорпион-90" вооружена 90-мм пушкой Cockerill Mk.3M-A1, может вести стрельбу бронебойными подкалиберными оперенными снарядами с отделяющимся поддоном (APFSDS), позволяющими бороться с современной бронетехникой. Машина оснащена системой управления огнем компании Thales (Taunton), включающей лазерный дальномер и перископы Thales AFV Systems. БРМ оборудована 5,9-литровым дизельным двигателем Cummins BTA мощностью 190 л.с., позволяющим развивать скорость 72,5 км/ч, запас хода по топливу – 756 км. В состав экипажа входят механик-водитель, наводчик и командир.