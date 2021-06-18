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ЦАМТО

Польша разместит на востоке страны ПТРК "Джавелин"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 июня. Польша разместит на востоке страны противотанковые ракетные комплексы FGM-148F "Джавелин". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Как напоминает агентство, в мае 2020 года Польша подписала соглашение о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148F "Джавелин". До конца 2021 года Польша должна получить 60 пусковых установок и 180 противотанковых управляемых ракет FGM-148F "Джавелин" вместе с пакетом обучения и логистики.

Министр рассказал, что 17 июня принял участие в показательных учениях на полигоне Киево недалеко от Торуня, где Войска территориальной обороны демонстрировали применение ПТРК "Джавелин".

"Это новое оружие, которое поставлено в Войско польское. ПТРК "Джавелин" будут использовать бригады Войск территориальной обороны, дислоцированные на востоке нашей страны", – цитирует "РИА Новости" М.Блащака.

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Страны
Польша
США
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
2020-й год
Военные учения
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