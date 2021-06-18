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Интерфакс-АВН

Патрушев в Самаре осмотрел производство авиадвигателей и ракет-носителей

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © Петр Гридин/ТАСС

Самара. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев посетил в Самаре Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" и "ОДК-Кузнецов".

На заводе "ОДК-Кузнецов" - предприятии по разработке и производству газотурбинных авиационных и жидкостных ракетных двигателей - Патрушев вместе с полпредом по Приволжскому федеральному округу Игорем Комаровым познакомился с деятельностью в рамках государственного оборонного заказа, а также производством для гражданского авиастроения.

В частности, он осмотрел цеха окончательной сборки авиационных двигателей НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" и глубоко модернизированных Ту-160М, НК-12МП для Ту-95МС, НК-25 для дальних самолетов Ту-22М3, а также цеха сборки ракетных двигателей РД-107А/РД-108А для ракет-носителей типа "Восток", "Восход", "Союз" и двигателей 1 ступени РН "Союз-2.1В" НК-33А.

Как сообщалось, "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") также работает над созданием двигателя для перспективного авиакомплекса дальней авиации (изделие РФ).

Кроме того, секретарь Совбеза посетил РКЦ "Прогресс", где разрабатывают и производят ракеты-носители среднего класса, которые используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на МКС и вывода зарубежных полезных нагрузок. Там он обсудил вопросы развития предприятия с руководством РКЦ.

Секретарю СБ РФ показали цех сборки ракет-носителей "Союз-2" различных модификаций, производство спутников дистанционного зондирования Земли, а также цех где монтируется новое оборудование для производства перспективной ракеты "Союз-5".

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