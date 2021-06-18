Оставайся, мальчик, с нами: Литва мечтает о солдатах США

Пока у страны нет сил и средств достойно разместить американские подразделения

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас провел детальную инспекцию военных объектов страны. Итоги проверки оказались обескураживающими — министр вынужден был признать, что военная инфраструктура Литвы «надорвана», зияет многочисленными дырами и нуждается в доработках. Тем не менее Литва настойчиво требует разместить на своей территории постоянный контингент армии США и обещает создать для этого все необходимые условия. Подробности — в материале «Известий».

Место силы

Наличие постоянного американского военного контингента — навязчивая идея властей Литвы. Так, в ноябре 2020-го тогдашний министр обороны Раймундас Кароблис, встречаясь со своим американским коллегой Кристофером Миллером, заявил следующее: «Мы хотим, чтобы США рассматривали Литву как постоянное место для размещения своих сил. Поэтому мы инвестируем в инфраструктуру, создавая условия для размещения американских войск. Мы готовы принять войска США и предоставить им все возможности для обеспечения военной подготовки и выполнения своих задач». В ответ Миллер сдержанно похвалил Литву за производимый ею объем военных расходов, но добавил, что «2% ВВП должны быть минимальным уровнем, а не потолком».

В январе 2020-го литовский премьер-министр Ингрида Шимоните в ходе беседы с послом США Робертом Гилкристом заявила, что запланированный Литвой рост военных расходов открывает новые возможности для сотрудничества с США. «Литва твердо привержена направлять два или более процентов ВВП страны на безопасность и оборону. Увеличение оборонных расходов также открывает новые возможности для практического сотрудничества с США», — отметила Шимоните. Она назвала стратегическое партнерство Вильнюса и Вашингтона одним из приоритетов своего правительства и пообещала, что будет укреплять его «во всех без исключения областях».

Фото: Global Look Press/Lubos Pavlicek Источник изображения: iz.ru

Членство в НАТО обязывает страны, состоящие в альянсе, тратить на военные нужды не менее 2% ВВП. Литва планирует к 2030 году увеличить свой военный бюджет до 2,5% ВВП. Недавно сейм принял резолюцию об «укреплении стратегического партнерства» с Соединенными Штатами Америки. Резолюция обязывает «закрепить стратегическое партнерство с США в оборонной сфере» и добиваться постоянного присутствия Вооруженных сил США в Литве.

В документе отмечается, что Литва «была, является и останется верным партнером США — в мире, в Европе и в регионе Балтийского моря». Соответственно, Литва взяла на себя обязательство обеспечить все условия для размещения американских солдат на своей территории. Кроме того, в Литве на базе в Рукле уже в настоящее время находится интернациональный батальон НАТО (около 1,2 тыс. человек) под немецким руководством. Войска США тоже присутствуют в Литве — но пока лишь в порядке постоянной ротации, прибывая на периодические учения. Так, осенью 2019 года в Литву в рамках операции «Атлантическая решимость» прибыл американский батальон в составе свыше 500 военнослужащих. С собою они привезли тяжелую технику: 30 танков Abrams, 20 боевых машин пехоты Bradley и 70 колесных транспортных средств. В Литве они провели свыше полугода и были размещены в районе полигона Пабраде (в десятке километров от границы с Белоруссией).

А в начале сентября прошлого года в Литве, в Пабраде, прошли очередные маневры, в которых участвовал 2-й батальон 69-го полка 2-й бригады Сухопутных войск США. В минобороны республики подчеркнули, что это мероприятие было заранее запланировано и не связано ни с какими событиями в регионе.

Большая стройка

В ноябре в Литву прибыл новый американский контингент, который находился на территории страны до лета 2021 года. В его составе — более 500 американских солдат, около 25 танков Abrams и около 30 бронетранспортеров Bradley. Но Вильнюсу хочется большего. Однако заокеанских гостей надо должным образом разместить и предоставить им все необходимые условия.

Еще в 2016 году было решено, что Литва вложится в модернизацию пяти полигонов, расположенных близ населенных пунктов Пабраде, Гайжюнай, Кайряй, Казлу-Руда и Роке. Полигоны, доставшиеся литовской армии в наследство от советских военных, в течение четверти века содержались из рук вон плохо. Поэтому, как отмечали чиновники, общая цель масштабной реконструкции заключалась в создании необходимых условий для использования новейших образцов оружия и боевой техники, а также для тренировок участников маневров в составе от строевого батальона и больше.

Фото: Global Look Press/Michal Krumphanzl Источник изображения: iz.ru

К 2020 году эти тренировочные площадки полностью перестроили и модернизировали. Особое внимание вызвал первый в странах Балтии авиаполигон, расположенный близ города Казлу-Руда в Мариямпольском районе (в 60 км от границы с Россией). Этот объект предназначен для отработки авиацией НАТО ударов по наземным целям. Он был построен при участии инженерного подразделения ВВС США Red Horse. Финансирование осуществлялось за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности (European Reassurance Initiative, ERI).

В 2018 году министерство обороны Литвы объявило, что планирует в ближайшие несколько лет построить три новых военных городка — один в Вильнюсе и два в западной части государства. А в январе 2021-го минобороны Литвы подписало соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с компаниями UAB Salvinta и UAB Partneryystės projektai keturi. Стоимость работ по контрактам составляет около €168 млн, они должны быть завершены в 2023 году. Это первый случай применения ГЧП в развитии системы объектов, принадлежащих армии Литвы. Военные городки в общей сложности на 3 тыс. солдат возводятся в Шяуляе, Вильнюсском и Шилальском районах.

В мае 2020 года в Швенченском районе Литвы была открыта железнодорожная ветка Пабраде–Пажеймене, построенная специально для перемещения тяжелой армейской техники. Первыми ее испытали именно американские военные — на железнодорожных платформах разместили несколько единиц тяжелой техники, которую доставили в порт в Клайпеде, откуда ее отправили морем к месту постоянной дислокации в Германию. Раймундас Кароблис назвал символичным тот факт, что первой по ветке отправилась именно техника армии США. По мнению же посла США в Литве Роберта Гилкриста, новая железнодорожная линия не только облегчила передислокацию и возвращение американских военных домой, но и упростила процесс их прибытия в республику.

Впрочем, американцы, нахваливая усилия Вильнюса по совершенствованию военной инфраструктуры, отвечают на просьбы литовцев о постоянном военном контингенте довольно сдержанно. В начале 2021 года Роберт Гилкрист сказал на пресс-конференции: «Думаю, что если что, то мы увидим больше присутствия США, а не меньше. Надеюсь, в принципе, на то же, что и было». И всё же посол не смог ответить, удастся ли во время президентского срока Байдена достичь соглашения, которое будет определять постоянное присутствие американцев в этой прибалтийской стране. Он намекнул, что во многом это будет зависеть от самих литовцев и от того, доведут ли они свою военную инфраструктуру до нужной степени готовности.

Неутешительная инспекция

Теперь же министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал о результатах предпринятой им инспекции. «Я должен признать, что мы столкнулись с определенным «наследием», которое не радовало», — заявил глава минобороны. Анушаускас рассказал, что первая проблема — это систематические задержки осуществления проектов.

По его словам, в основном задержки обусловлены такими факторами, как периодические банкротства проектировщиков и подрядчиков, затяжные процедуры закупок и проволочки в выполнении работ, а также, возможно, отсутствие должной компетенции внутри самого минобороны. «Самая незначительная, но и самая курьезная вещь, которую я увидел, — это то, что за семь лет в здании министерства национальной обороны так и не установили лифт для инвалидов», — пожаловался высокопоставленный чиновник.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас Источник изображения: Фото: TASS/EPA/RADEK PIETRUSZKA

Анушаускас также отметил, что качество самих проектов зачастую оставляет желать лучшего — даже в недавно построенных зданиях выявляются ошибки при проектировании или строительный брак. «При закупке услуг контракты часто заключаются с компаниями, которые предлагают самую низкую цену на тендерах. Но они не предоставляют услуг высочайшего качества, безответственно относятся к договорным обязательствам, в целом просто банкротятся или у них юристов больше, чем строителей», — пояснил министр. Он добавил, что военная инфраструктура Литвы оказалась «полностью надорвана».

По словам Анушаускаса, большинство армейских подразделений размещено в зданиях, которые морально устарели, а помещения и оборудование казарм, столовых, спортзалов зачастую не соответствуют всем необходимым требованиям. «Мы даже не смогли разместить всех призывников в подходящих казармах», — пожаловался министр. Поэтому, по его словам, раздающиеся периодически в Литве призывы о введении всеобщего призыва (сейчас призывают относительно небольшую часть молодых людей, которых отбирают путем электронной жеребьевки) пока не имеют под собой материальной основы.

Министр обороны подчеркивает, что качество условий службы в Литве крайне важно и для солдат — союзников по НАТО. Он признал, что до сих пор в Литве американские солдаты размещались либо в палатках прямо на месте учений, либо в наспех арендованных помещениях. Система полигонов тоже находится в неудовлетворительном состоянии. «Из четырех полигонов Вооруженных сил Литвы только Гайжюнай и Пабраде имеют надлежащие размеры и возможности для организации комплексных военных учений с использованием современной военной техники — как для вооруженных сил Литвы, так и для сил союзников. Нагрузка на эти полигоны слишком велика», — отметил министр. Он добавил, что в течение следующих 10 лет на развитие инфраструктуры планируется выделить около €670 млн. Все ассигнования запланированы из государственного бюджета. Не обойдется и без «небольшой помощи» зарубежных друзей. США планируют вложить в литовскую военную инфраструктуру €45 млн, Германия — €100 млн.

Андрей Разумовский