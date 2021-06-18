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Ростех успешно запустил газогенератор для нового поколения «Суперджетов»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха успешно завершила первый этап испытаний газогенератора ПД-8 для самолетов SSJ-NEW, сообщила пресс-служба Ростеха.

Специалисты ОДК достигли стабильных запусков газогенератора с успешным выходом на максимальный режим в соответствии с программой испытаний. Натурный образец газогенератора будет представлен на выставке МАКС-2021. 

Газогенератор, который называют «сердцем» авиационного двигателя, состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления – именно эта часть приводит силовую установку в движение. 

В рамках испытаний были проведены расчетно-экспериментальные работы, найдена оптимальная конфигурация газогенератора - его электрических, гидравлических и пневматических систем, после чего специалисты приступили к «горячим» пускам двигателя c применением реального авиационного топлива, которые прошли успешно. 

«ПД-8 – самый «младший» в линейке создаваемых Ростехом авиационных двигателей, он предназначен для ближнемагистральных лайнеров. Газогенератор этой силовой установки был собран и установлен на испытательный стенд в мае. В ходе первого этапа испытаний специалисты успешно отработали запуск двигателя и работу на максимальном режиме. Испытания позволили экспериментально подтвердить правильность заложенных конструкторских решений. Полученный опыт будет учтен при изготовлении и испытаниях следующих образцов газогенератора, а также опытных образцов двигателя ПД-8», - сказали в авиационном кластере Ростеха. 

Двигатель ПД-8 создается широкой кооперацией предприятий ОДК для самолета SSJ-NEW – обновленной версии лайнера, которая будет отличаться высоким уровнем импортозамещения. В конструкции силовой установки применены технологии, отработанные при создании двигателя ПД-14, который предназначен для среднемагистральных лайнеров. 

В настоящее время SSJ-100 оснащаются турбовентиляторными двигателями SaM146, разработанными «ОДК-Сатурн» совместно с французской компанией Snecma в первой половине 2000-х годов. Французская сторона отвечает за производство газогенератора силовой установки. 

Как сообщалось ранее, Ростех также работает над созданием самого большого авиационного двигателя в отечественной линейке - ПД-35 для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Это один из самых масштабных проектов российской авиастроительной отрасли, ранее в СССР и России двигатели с подобными характеристиками не создавались. 

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Страны
Россия
Франция
Продукция
SaM-146
ПД-14
ПД-35
СуперДжет-100
Компании
Safran
ОДК УК
Ростех
Проекты
МАКС-20XX
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