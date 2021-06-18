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Российская газета

Американский грузовик вооружили советской "зушкой" в Венесуэле

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появились фотографии очередного необычного гантрака - на этот раз из Венесуэлы. Там военные установили в кузове американского грузовика GMC M35 советскую 23-миллиметровую зенитную установку Зу-23-2.

На соответствующие снимки обратил внимание dambiev. Когда и где они были сделаны, не сообщается, как и то, участвовала ли данная машина в боевых действиях. По некоторым данным, по состоянию на 2017 год в распоряжении Венесуэлы было около 200 ЗУ-23-2.

Эта зенитная установка была принята на вооружение в СССР в 1960 году. Ее предназначение - уничтожение авиации, пехоты и легкобронированной техники. Спаренный ствол обеспечивает скорострельность в две тысячи выстрелов в минуту. Зона обстрела по высоте достигает двух километров, по дальности - двух с половиной. Известны также случаи удачного применения данной установки против танков "Виккерс" во время войны в Нигерии в 2015 - 2018 годах.


Алексей Иванов

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Страны
Венесуэла
Нигерия
Россия
США
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