На равных: американский генерал признал эффективность подлодок "Ясень"

Новейшие российские подводные лодки проекта "Ясень" вызвали большое беспокойство в Пентагоне. Бесшумность хода, малая заметность и мощное ракетное оружие делают новые российские субмарины самым опасным противником для армии и флота США.

Возглавляющий Северное командование США генерал Глен Ванхерк на слушаниях в Сенате заявил: атомоходы класса проект "Ясень" находятся на одном уровне с американскими подлодками.

"В течение пяти лет у них будет от восьми до девяти таких подводных лодок, которые будут представлять постоянную и непосредственную угрозу у наших восточных и западных берегов, чего у нас никогда не было в прошлом", - цитирует военачальника издание The Drive.

В качестве примера генерал назвал атомный подводный крейсер "Казань", который вошел в состав российского флота на кануне Дня Победы. Как отмечает издание, одна подлодка проекта 885 может нести до 40 дозвуковых крылатых ракет "Калибр", которые способны успешно поражать морские и наземные цели. На субмарине возможно также разместить сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты "Оникс", а в будущем - гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Точку зрения генерала Ванхерка разделяет командующий 2-м флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис, который ранее заявил: развернутые в Атлантике российские подводные лодки могут находиться в плаванье длительное время и являются носителями смертоносных вооружений.

Как отмечает издание, потенциальная трудность обнаружения российских подводных лодок проекта "Ясень" и "Ясень-М" усложняет общую картину и ослабляет "преимущество Америки в ключевых стратегических областях".

Николай Грищенко