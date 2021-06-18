Войти
ЦАМТО

Научные разработки технополиса ЭРА представили на выставке "Российской недели высоких технологий-2021"

445
0
0
Генерал-майор Андрей Гончаров
Генерал-майор Андрей Гончаров.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 17 июня. Начальник ГУНИД МО РФ генерал-майор Андрей Гончаров, выступая на пленарной сессии "Информационные технологии: от цифрового суверенитета к строительству экосистем", подробно рассказал о направлениях исследований и перспективах развития технополиса "ЭРА".

В частности, спикер отметил, что на базе лаборатории технологий искусственного интеллекта с государственным научно-исследовательским институтом авиационных систем проводятся работы по развитию отечественной унифицированной платформы для разработки конечно ориентированных программных комплексов автоматического распознавания объектов на основе нейросетевых подходов. Кроме того, в лаборатории мониторинга жизненно важных функций организма на практике уже применяются телемедицинские технологии, проводится апробация различных носимых устройств анализа ЭКГ производителей группы "Ростех".

Представитель Минобороны России также акцентировал внимание на завершении создания инновационной инфраструктуры научно-производственного кластера, главной задачей которого является реализация научно-технических проектов, разработок технополиса и предприятий-резидентов. Так, введен в эксплуатацию дизайн-центр микроэлектроники "Ломоносов", в котором партнерами технополиса уже размещены рабочие коллективы для проведения совместных исследований.

Сегодня технополисом реализуются основные пилотные проекты дизайн-центра. Например, проект "Схема-ЭРА", осуществляемый совместно с Московским институтом электронной техники, предполагает создание отечественной микросхемы для обработки информации в компактных сенсорах приближения, применяемых в составе малогабаритных изделий.

Отдельно А.Гончаров рассказал о научно-производственном потенциале военного иннограда, позволяющем организовать полный цикл создания инновационной продукции "от идеи до реализации", сократив сроки разработки вооружения и продукции двойного назначения.

Кроме того, спикер назвал технополис "социальным лифтом" для одаренной молодежи, в стенах которого прошли военную службу по призыву более трехсот выпускников ведущих вузов страны.

В своем выступлении А.Гончаров отметил, что для формирования преференций и повышения эффективности сотрудничества с предприятиями промышленности, проводится комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы государственного экономического стимулирования участников технополиса. В частности, проводится работа по подготовке Федерального закона "О Военном инновационном технополисе "ЭРА", а также прорабатываются изменения в Налоговый кодекс, позволяющие расширить рамки действующей нормативно-правовой базы. Отдельно ведется работа по созданию совместно с Промсвязьбанком Фонда развития технополиса "ЭРА".

В завершении выступления начальник Главного управления ответил на вопросы аудитории и рассказал о дальнейших перспективах развития военного иннограда, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГосНИИАС
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
AI
ИТ
Медицина
Похожие новости
25.05.2021
Бездушная армия. Зачем Минобороны меняет солдат на роботов?
02.09.2020
«Оборонка» обороне
23.08.2017
Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
21.01.2014
О Фонде перспективных исследований
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 11:08
  • 44
Есть ли будущее у танков?
  • 18.06 08:38
  • 1
«Порубщик» – новое вино в старой бочке
  • 18.06 08:20
  • 34
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 18.06 07:00
  • 11
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 18.06 06:09
  • 28
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 17.06 17:24
  • 79
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 17.06 17:16
  • 1
Модернизация космодрома "Куру" для пилотируемых пусков займет несколько лет - Роскосмос
  • 17.06 17:12
  • 1
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 17.06 16:27
  • 819
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.06 14:57
  • 142
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 17.06 13:14
  • 2211
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.06 13:08
  • 1
Россия поставила НАТО в некомфортное положение
  • 17.06 12:49
  • 13
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 17.06 12:35
  • 2
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 17.06 10:21
  • 1
Источник сообщил, что Минобороны до конца года получит третий вертолет Ми-38Т в VIP-варианте