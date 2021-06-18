Научные разработки технополиса ЭРА представили на выставке "Российской недели высоких технологий-2021"

ЦАМТО, 17 июня. Начальник ГУНИД МО РФ генерал-майор Андрей Гончаров, выступая на пленарной сессии "Информационные технологии: от цифрового суверенитета к строительству экосистем", подробно рассказал о направлениях исследований и перспективах развития технополиса "ЭРА".

В частности, спикер отметил, что на базе лаборатории технологий искусственного интеллекта с государственным научно-исследовательским институтом авиационных систем проводятся работы по развитию отечественной унифицированной платформы для разработки конечно ориентированных программных комплексов автоматического распознавания объектов на основе нейросетевых подходов. Кроме того, в лаборатории мониторинга жизненно важных функций организма на практике уже применяются телемедицинские технологии, проводится апробация различных носимых устройств анализа ЭКГ производителей группы "Ростех".

Представитель Минобороны России также акцентировал внимание на завершении создания инновационной инфраструктуры научно-производственного кластера, главной задачей которого является реализация научно-технических проектов, разработок технополиса и предприятий-резидентов. Так, введен в эксплуатацию дизайн-центр микроэлектроники "Ломоносов", в котором партнерами технополиса уже размещены рабочие коллективы для проведения совместных исследований.

Сегодня технополисом реализуются основные пилотные проекты дизайн-центра. Например, проект "Схема-ЭРА", осуществляемый совместно с Московским институтом электронной техники, предполагает создание отечественной микросхемы для обработки информации в компактных сенсорах приближения, применяемых в составе малогабаритных изделий.

Отдельно А.Гончаров рассказал о научно-производственном потенциале военного иннограда, позволяющем организовать полный цикл создания инновационной продукции "от идеи до реализации", сократив сроки разработки вооружения и продукции двойного назначения.

Кроме того, спикер назвал технополис "социальным лифтом" для одаренной молодежи, в стенах которого прошли военную службу по призыву более трехсот выпускников ведущих вузов страны.

В своем выступлении А.Гончаров отметил, что для формирования преференций и повышения эффективности сотрудничества с предприятиями промышленности, проводится комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы государственного экономического стимулирования участников технополиса. В частности, проводится работа по подготовке Федерального закона "О Военном инновационном технополисе "ЭРА", а также прорабатываются изменения в Налоговый кодекс, позволяющие расширить рамки действующей нормативно-правовой базы. Отдельно ведется работа по созданию совместно с Промсвязьбанком Фонда развития технополиса "ЭРА".

В завершении выступления начальник Главного управления ответил на вопросы аудитории и рассказал о дальнейших перспективах развития военного иннограда, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.