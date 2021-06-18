На Российской неделе высоких технологий продемонстрировали перспективные разработки в области искусственного интеллекта

ЦАМТО, 17 июня. Предприятия и организации российского ОПК на выставочном стенде технополиса "ЭРА" продемонстрировали линейку вычислительных аппаратных решений с искусственным интеллектом для решения широкого спектра задач на основе российской электронной-компонентной базы.

Технологии предназначены для обработки данных и автоматизации процессов подготовки решений в системах с искусственным интеллектом.

Линейка аппаратов осуществляет распознавание образов и сигналов, переданных на автоматизированное рабочее место оператора командного пункта, а также определяет объекты по данным с систем наблюдения и слежения.

В настоящее время на базе высокопроизводительных многоядерного процессора уже реализованы ускорители искусственного интеллекта для серверных спецвычислителей.

Российские ученые подчеркнули, что разработка может применяться для создания автоматизированных рабочих мест и командных пунктов с отечественным искусственным интеллектом в интересах Минобороны России. Новые микропроцессоры также планируется использовать в составе мобильных медицинских комплексов для диагностической и медицинской помощи.

На тематическом стенде технополиса "ЭРА" свои уникальные разработки представляют предприятия, имеющие уникальный задел в сфере микроэлектроники и технологий искусственного интеллекта, с которым военный инноград плодотворно сотрудничает несколько лет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.