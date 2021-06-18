Подводная лодка "Гепард" на учении поразила "противника" противолодочной ракетой в Баренцевом море

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Атомная подводная лодка "Гепард" в рамках проведения планового тактического учения в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море отработала поражение условного подводного противника противолодочной ракетой, сообщили в пресс-службе СФ в четверг.

"Стрельба была выполнена практическим (учебным) боеприпасом из подводного положения по однотипной подводной лодке", - говорится в сообщении.

По их данным, выполнение боевого упражнения признано успешным.

В пресс-службе подчеркнули, что район выполнения стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства.