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Интерфакс-АВН

Подводная лодка "Гепард" на учении поразила "противника" противолодочной ракетой в Баренцевом море

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АПЛ "Гепард"
АПЛ "Гепард".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Атомная подводная лодка "Гепард" в рамках проведения планового тактического учения в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море отработала поражение условного подводного противника противолодочной ракетой, сообщили в пресс-службе СФ в четверг.

"Стрельба была выполнена практическим (учебным) боеприпасом из подводного положения по однотипной подводной лодке", - говорится в сообщении.

По их данным, выполнение боевого упражнения признано успешным.

В пресс-службе подчеркнули, что район выполнения стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-335 Гепард
Проекты
Военные учения
СФ
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